Антони отказал двойно по-голяма заплата от Байерн, за да се върне в Бетис

Антони призна, че от Байерн (Мюнхен) са се свързали с него в самия край на летния трансферен прозорец, но той е отказал да преговаря за трансфер на “Алианц Арена”, защото вече е дал думата си на Бетис. Според информациите баварците са били готови да платят 30 милиона евро на Манчестър Юнайтед и по 7 милиона евро нето на година на самия бразилец. Това е над два пъти повече от заплатата, която той ще получава в Бетис.

“Говорих с Байерн ден преди всичко с Бетис да бъде финализирано. Не знам дали офертата е била за седем милиона евро нето. Не съм обсъждал това, но когато говорих с тях, им казах, че съм дал дума на Бетис и всичко е финализирано на 95%, така че ще държа на думата си. Чувствах се спокоен да взема това решение с цялото ми уважение към Байерн, който е един от трите най-големи клуба в света. Не знам какво ще се случи в бъдеще”, заяви Антони за “Ел Партидасо де КОПЕ”.

🟢⚪️¡LOCURA TOTAL por ANTONY!



👉@antony00 se acercó a fotografiarse ante los béticos y acabó besándose el escudo.



📹@GonzaloTortosa pic.twitter.com/2Gz2RVpmO2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2025