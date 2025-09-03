Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Антони отказал двойно по-голяма заплата от Байерн, за да се върне в Бетис

Антони отказал двойно по-голяма заплата от Байерн, за да се върне в Бетис

  • 3 сеп 2025 | 12:50
  • 1145
  • 0
Антони отказал двойно по-голяма заплата от Байерн, за да се върне в Бетис

Антони призна, че от Байерн (Мюнхен) са се свързали с него в самия край на летния трансферен прозорец, но той е отказал да преговаря за трансфер на “Алианц Арена”, защото вече е дал думата си на Бетис. Според информациите баварците са били готови да платят 30 милиона евро на Манчестър Юнайтед и по 7 милиона евро нето на година на самия бразилец. Това е над два пъти повече от заплатата, която той ще получава в Бетис.

“Говорих с Байерн ден преди всичко с Бетис да бъде финализирано. Не знам дали офертата е била за седем милиона евро нето. Не съм обсъждал това, но когато говорих с тях, им казах, че съм дал дума на Бетис и всичко е финализирано на 95%, така че ще държа на думата си. Чувствах се спокоен да взема това решение с цялото ми уважение към Байерн, който е един от трите най-големи клуба в света. Не знам какво ще се случи в бъдеще”, заяви Антони за “Ел Партидасо де КОПЕ”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

  • 3 сеп 2025 | 09:58
  • 9151
  • 3
Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

  • 3 сеп 2025 | 09:42
  • 6113
  • 1
Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

  • 3 сеп 2025 | 07:38
  • 4860
  • 0
Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

  • 3 сеп 2025 | 06:40
  • 6056
  • 0
Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

  • 3 сеп 2025 | 05:31
  • 5259
  • 0
Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

  • 3 сеп 2025 | 04:59
  • 7123
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 7256
  • 2
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 2839
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 6516
  • 4
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 7933
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 20852
  • 8
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 35517
  • 18