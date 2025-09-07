Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Нагелсман: Не се страхувам за поста си

Нагелсман: Не се страхувам за поста си

  • 7 сеп 2025 | 07:36
  • 774
  • 0
Нагелсман: Не се страхувам за поста си

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман не се страхува за поста си след изненадващата загуба с 0:2 от Словакия в четвъртък в първия квалификационен мач за Световното първенство през 2026 г. Той обаче увери, че ще има промени в състава за неделния двубой в Кьолн срещу Северна Ирландия.

„Мисля, че страхът никога не е добър съветник. Достатъчно смел съм и все още искам да печеля всеки мач. Утре също ще дадем най-доброто от себе си. Отборът е важен, не аз. Затова не се страхувам. И вярвам, че ще изиграем по-добър мач от последния“, увери германският селекционер на пресконференцията преди мача.

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Нагелсман обеща промени срещу северноирландците, макар и не радикални.

„Проведохме разговори с отделни играчи и с целия отбор. Отборът също разговаря помежду си и изясни някои неща. Няма да видите напълно различен отбор по отношение на подхода. Що се отнася до състава, със сигурност ще има някои промени“, обяви той. „Няма да има ротация на десет играчи. Трябва да изиграем по-добър мач от този в четвъртък“, настоя той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тухел: Трява да вдигнем нивото срещу Сърбия

Тухел: Трява да вдигнем нивото срещу Сърбия

  • 7 сеп 2025 | 04:01
  • 1268
  • 0
Де Бройне: Ще бъде странно да се завърна в Манчестър с екипа на Наполи

Де Бройне: Ще бъде странно да се завърна в Манчестър с екипа на Наполи

  • 7 сеп 2025 | 03:29
  • 1449
  • 0
Министър Пешев към Иванов и Василев: Гордея се с вас, момчета!

Министър Пешев към Иванов и Василев: Гордея се с вас, момчета!

  • 7 сеп 2025 | 03:03
  • 1261
  • 0
Джани Инфантино ще посети Узбекистан

Джани Инфантино ще посети Узбекистан

  • 7 сеп 2025 | 02:09
  • 940
  • 0
Австрия пречупи Кипър с дузпа

Австрия пречупи Кипър с дузпа

  • 7 сеп 2025 | 00:21
  • 1137
  • 0
Ейре се добра до точка срещу Унгария в края

Ейре се добра до точка срещу Унгария в края

  • 7 сеп 2025 | 00:11
  • 1565
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 5847
  • 9
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 1670
  • 0
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 1897
  • 0
50 000 души чакат "лъвовете"

50 000 души чакат "лъвовете"

  • 7 сеп 2025 | 06:40
  • 4927
  • 15
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

  • 7 сеп 2025 | 00:55
  • 22129
  • 18
Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 2750
  • 0