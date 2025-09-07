Нагелсман: Не се страхувам за поста си

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман не се страхува за поста си след изненадващата загуба с 0:2 от Словакия в четвъртък в първия квалификационен мач за Световното първенство през 2026 г. Той обаче увери, че ще има промени в състава за неделния двубой в Кьолн срещу Северна Ирландия.

„Мисля, че страхът никога не е добър съветник. Достатъчно смел съм и все още искам да печеля всеки мач. Утре също ще дадем най-доброто от себе си. Отборът е важен, не аз. Затова не се страхувам. И вярвам, че ще изиграем по-добър мач от последния“, увери германският селекционер на пресконференцията преди мача.

Нагелсман обеща промени срещу северноирландците, макар и не радикални.

„Проведохме разговори с отделни играчи и с целия отбор. Отборът също разговаря помежду си и изясни някои неща. Няма да видите напълно различен отбор по отношение на подхода. Що се отнася до състава, със сигурност ще има някои промени“, обяви той. „Няма да има ротация на десет играчи. Трябва да изиграем по-добър мач от този в четвъртък“, настоя той.

