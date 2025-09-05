Вълна от критики срещу националите на Германия след историческата загуба

Германските национали бяха засипани от критики за представянето си след първата загуба на Бундестима в историята си при гостуване в световните квалификации. Отборът на Юлиан Нагелсман падна снощи с 0:2 от Словакия в Братислава в първия кръг от група "А" на европейските пресявки за Мондиал 2026 и прекъсна серията си от 52 подобни визити без поражение (42 победи и 10 равенства).

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Именно това предизвика "Кикер" да определи поражението като "исторически неуспех". "Загубата от Словакия с 0:2 поставя много въпроси. В защита Бундестимът се представи зле, а в нападение липсваше план и идея. Германският отбор беше надигран по всички показатели, сякаш беше на ръчна спирачка и се трябваше да приеме суровата действителност с този резултат", коментира изданието.

Бесният Нагелсман след фиаското срещу Словакия: Писна ми!

"Билд" окачествява представянето на “Маншафта” като "голям германски провал" и подчертава коментара на капитана Йошуа Кимих, че "ако продължаваме така, ще бъде много трудно да се класираме на Световното първенство". "При поражението с 0:2 в световната квалификация от Словакия преди всичко смайващо впечатление направи драматичният ни провал в дефанзвен план. В защита отборът на Юлиан Нагелсман изглеждаше шокиращо зле и аматьорски през всичките 90 минути", пише таблоидът, като най-сериозни критики се отправят към звездата в отбраната Антонио Рюдигер, който носи определена вина и за двете попадения. Отбелязва се и "бледата" игра на плеймейкъра Флориан Виртц, който след преминаването си в английския шампион Ливърпул през юли за 125 милиона евро не "впечатлява нито за клуба си, нито за националния тим".

Спортният директор на Маншафта и бивш национал Руди Фьолер също не спести критики към футболистите и призна, че е оставал шокиран от видяното. "Не беше само разочароващо, представянето ни беше безжизнено. Такова поведение не отговаря на манталитета на германския национален отбор. Когато не се влагаш на 100 процента, както в клубовете си, когато не се опитваш да печелиш всяка топка, следва горчиво пробуждане", коментира Фьолер.

Rudi Völler: "It wasn't just disappointing, it was a lifeless performance. The second half was a bit better but still not good enough. The players have to go for duels and win them for the national team like they do for their clubs. These are the basics of football. Otherwise… pic.twitter.com/pPO5pgW5FL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 4, 2025

Бившият национал Бастиан Швайнщайгер също се изказа остро. "Съжалявам, но нито за минута не вярвах, че можем да победим. Нищо не се получаваше. Определено това е много труден за преглъщане провал. Наистина бяхме зле. Подаванията не вървяха, не успяхме да създадем никакви заплахи за съперника. Увереността ни окончателно изчезна, след като получихме първия гол. Ако искаш да печелиш, трябва да показваш характер. Играчите трябва сами да осъзнаят, че не са се представили добре, но аз не го усетих в тяхното поведение. Националният треньор може да говоря цял ден, но футболистите трябва да го разберат за себе си. В противен случай ще бъде истински късмет, ако се класираме за Световното първенство", смята Швайнщайгер.

Bastian Schweinsteiger: "I'm sorry. But not for a single minute of the game did I believe we would win. This is a tough setback. We were really bad. We didn't play good passes, we didn't pose any threat. Our body language after going 0-1 behind was gone immediately. If you want… pic.twitter.com/aMh48J6BQ7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 4, 2025

Германската национална агенция ДПА отбелязва в коментара си за мача, че националният отбор е имал проблеми във всяко отношение със сериозни затруднения в защита и липса на идеи в нападение. “Четирикратният световен шампион Германия е поставен под ранно напрежение да търси задължителна победа в неделя срещу Северна Ирландия в Кьолн, защото само победителят в групата се класира директно за финалите а Мондиал 2026", пишат оттам и припомнят, че Бундестимът никога не е отпадал в световните квалификации, но добавят, че досега също никога не беше губил и като гост в тях.

Bastian Schweinsteiger on the talk about a lack of attitude in the national team: "I played 121 games for Germany and there was never an attitude problem. When you hear the anthem and put on the national team shirt, you have to give everything on the pitch - regardless of whether… pic.twitter.com/kpltaizfav — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 4, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages