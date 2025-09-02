Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Звездната селекция на Испания пристигна в България, на живо с атмосферата от летището и пред хотела
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. На ръба на депресията: играч на Ливърпул разказа за тежкия си период в Байерн

На ръба на депресията: играч на Ливърпул разказа за тежкия си период в Байерн

  • 2 сеп 2025 | 19:21
  • 1394
  • 0
На ръба на депресията: играч на Ливърпул разказа за тежкия си период в Байерн

Полузащитникът на Ливърпул Райън Гравенберх разкри, че престоят му в Байерн (Мюнхен) е бил тежко преживяване от психическо естество. Там той играеше рядко и е бил пред депресия. Там отиде като 20-годишен, но се задържа само един сезон, през който записа 947 минути игра.

“Когато треньор беше Юлиан Нагелсман, гледах как отборът ми играе 90 минути в три поредни мача, а аз не бях част от това. Бях напълно ужасен“, сподели Гравенберх в интервю за “Билд”.

Той добави, че е успял да премине през този етап само благодарение на родителите си, които се преместили в Мюнхен заради него: „Не знам какво щеше да се случи, ако бях напълно сам… Беше наистина тежко от психическа гледна точка.

Баща му Райън Гравенберх-старши също коментира сериозността на ситуацията пред нидерландското списание “Хелден”: “Мисля, че ако не бяхме до него, щеше да изпадне в депресия.”

Нидерландският национал признава също, че макар да е спечелил титлата с Байерн през 2023 г., той не се е чувствал част от успеха: “Бях щастлив, че станахме шампиони, но моят принос беше минимален. Изобщо не се чувствах като шампион.“

През септември 2023 г. той премина в Ливърпул срещу 40 милиона евро, с което затвори неуспешната си глава в Първа Бундеслига.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Спортният директор на Байерн обмислял да подаде оставка след хаотичното трансферно лято

Спортният директор на Байерн обмислял да подаде оставка след хаотичното трансферно лято

  • 2 сеп 2025 | 16:02
  • 3005
  • 1
Антони през сълзи: Любовта на феновете е много по-важна от парите

Антони през сълзи: Любовта на феновете е много по-важна от парите

  • 2 сеп 2025 | 15:51
  • 2099
  • 0
Педри: В съблекалнята на Барселона не говорим за "Златната топка"

Педри: В съблекалнята на Барселона не говорим за "Златната топка"

  • 2 сеп 2025 | 15:23
  • 2371
  • 0
Ман Сити пуска Гюндоган без пари в Галатасарай, халфът пристига още днес в Истанбул

Ман Сити пуска Гюндоган без пари в Галатасарай, халфът пристига още днес в Истанбул

  • 2 сеп 2025 | 15:23
  • 1846
  • 0
Манчестър Юнайтед няма да продължи напред по служебен път в “Карабао Къп”, Гримсби се размина с глоба

Манчестър Юнайтед няма да продължи напред по служебен път в “Карабао Къп”, Гримсби се размина с глоба

  • 2 сеп 2025 | 15:06
  • 8307
  • 8
Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

  • 2 сеп 2025 | 15:01
  • 3308
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 3802
  • 9
Испания пристигна за битката с България, гледайте тук!

Испания пристигна за битката с България, гледайте тук!

  • 2 сеп 2025 | 20:13
  • 1417
  • 1
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 12989
  • 10
Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 29985
  • 44
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 11981
  • 7
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 7960
  • 0