На ръба на депресията: играч на Ливърпул разказа за тежкия си период в Байерн

Полузащитникът на Ливърпул Райън Гравенберх разкри, че престоят му в Байерн (Мюнхен) е бил тежко преживяване от психическо естество. Там той играеше рядко и е бил пред депресия. Там отиде като 20-годишен, но се задържа само един сезон, през който записа 947 минути игра.

“Когато треньор беше Юлиан Нагелсман, гледах как отборът ми играе 90 минути в три поредни мача, а аз не бях част от това. Бях напълно ужасен“, сподели Гравенберх в интервю за “Билд”.

Той добави, че е успял да премине през този етап само благодарение на родителите си, които се преместили в Мюнхен заради него: „Не знам какво щеше да се случи, ако бях напълно сам… Беше наистина тежко от психическа гледна точка.

Баща му Райън Гравенберх-старши също коментира сериозността на ситуацията пред нидерландското списание “Хелден”: “Мисля, че ако не бяхме до него, щеше да изпадне в депресия.”

Нидерландският национал признава също, че макар да е спечелил титлата с Байерн през 2023 г., той не се е чувствал част от успеха: “Бях щастлив, че станахме шампиони, но моят принос беше минимален. Изобщо не се чувствах като шампион.“

През септември 2023 г. той премина в Ливърпул срещу 40 милиона евро, с което затвори неуспешната си глава в Първа Бундеслига.