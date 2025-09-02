Томас Мюлер се появи на тренировка на Байерн

Полузащитникът на Ванкувър Уайткапс Томас Мюлер изненадващо се появи на днешната тренировка на Байерн Мюнхен. 35-годишният германец се прибра за пръв път в родината си след трансфера си в канадския тим това лято и бе забелязан в тренировъчния комплекс на Байерн, където поддържаше форма с другите футболисти, които не са извикани в националните отбори на своите страни. Мюлер бе част от Байерн Мюнхен в продължение на 25 години, но това лято осъществи трансфер в клуба от Мейджър Лийг Сокър. Неговият следващ мач е на 14 септември, когато Ванкувър среща Филаделфия Юниън.