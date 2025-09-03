Звездите на Испания тренираха на стадион "Васил Левски"

Слушай на живо: България - Испания
Звездната селекция на Испания, която утре ще се изправи срещу България в първи двубой от квалификациите за Световното първенство през 2026 година, проведе официалната си тренировка на стадион "Васил Левски". Двубоят в четвъртък (4 септември) е от 21:45 часа и ще бъде ръководен от сърбина Сърджан Йованович.
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание
Безспорно Ламин Ямал е името, което предизвиква най-голям интерес в състава на настоящия европейски шампион. Футболистите на Луис де ла Фуенте са мотивирани да стартират похода си към Мондиал 2026 с успех над "лъвовете".
Алваро Мората: Всички искаме да играем на световно първенство, трябва да започнем убедително
На трибуните на Националния стадион ще има 40 000 зрители.
Снимки: Борислав Трошев