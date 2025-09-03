Популярни
  Испания
  2. Испания
  Звездите на Испания тренираха на стадион "Васил Левски"

Звездите на Испания тренираха на стадион "Васил Левски"

  • 3 сеп 2025 | 19:34
  • 581
  • 0
Звездите на Испания тренираха на стадион "Васил Левски"
Слушай на живо: България - Испания

Звездната селекция на Испания, която утре ще се изправи срещу България в първи двубой от квалификациите за Световното първенство през 2026 година, проведе официалната си тренировка на стадион "Васил Левски". Двубоят в четвъртък (4 септември) е от 21:45 часа и ще бъде ръководен от сърбина Сърджан Йованович.

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

Безспорно Ламин Ямал е името, което предизвиква най-голям интерес в състава на настоящия европейски шампион. Футболистите на Луис де ла Фуенте са мотивирани да стартират похода си към Мондиал 2026 с успех над "лъвовете".

Алваро Мората: Всички искаме да играем на световно първенство, трябва да започнем убедително
Алваро Мората: Всички искаме да играем на световно първенство, трябва да започнем убедително

На трибуните на Националния стадион ще има 40 000 зрители.

Снимки: Борислав Трошев

