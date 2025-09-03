Алваро Мората: Всички искаме да играем на световно първенство, трябва да започнем убедително

Капитанът на националния отбор на Испания Алваро Мората застана пред медиите в София преди утрешния сблъсък с България от квалификациите за Мондиал 2026. Нападателят на "Ла Роха" се надява тимът да стартира убедително, тъй като всички имат желанието да се класират за предстоящото Световно първенство.

"Имам голямо желание да играя и да допринеса за отбора. Всички искаме да играем на световно първенство. Много отбори са изпитвали трудности да се класират на такъв голям форум. Физически се чувствам добре. Утре имаме важен мач. Трябва да се съсредоточим за това, което ни предстои и да започнем убедително.

Разделихме се много добре с Галатасарай, но има много неща, които не могат да се разберат. Един футболист сам избира пътя си. Аз искам да бъда подготвен на най-високо ниво. Хората в Турция са изключително добронамерени, не мога да се оплача от живота си там.

Имаме пет-шест играчи, с които можем да се заместваме по различен начин. Може да направим три отбора. Това е добра новина, защото идва една нова генерация футболисти. Работим с изключително добър материал. Имаме много дебютанти.

Докато се разчита на мен в националния отбор, винаги ще давам всичко най-добро от себе си. Имаме голям отбор, с големи футболисти. За мен е късмет, че съм част от този отбор и че имам възможността да допринасям с каквото мога.

Има и други футболисти с изключителни качества, с които можем да си партнираме. Например Дани Олмо. Хубавото за нашия отбор е, че имаме алтернативи.



Имам спомени от Христо Стоичков. Наблюдавал съм видеа с неговата игра. Както виждам, Стоичков е във форма", сподели Мората.

