Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

Годишните разходи за заплати на Наполи достигнаха рекордни нива, като според информации от Италия бюджетът на неаполитанския клуб се е увеличил от 110 милиона евро на 160 милиона евро за предстоящата година. Според "Gazzetta dello Sport", привличането на играчи с високи възнаграждения като Кевин Де Бройне и Расмус Хойлунд е довело до нов рекорд в разходите на "партенопеите". С това президентът Аурелио Де Лаурентис се стреми да даде на старши треньора Антонио Конте и неговия отбор възможно най-добрия шанс да достигнат най-високото ниво.

Общата сума от 160 милиона евро, включва заплатите както на играчите, така и на треньорския щаб, като футболистите, разбира се, формират по-голямата част от тази цифра.

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Увеличението на разходите на Наполи е част от целенасочена стратегия за утвърждаването на неаполитанския клуб като основен фактор в европейския футбол. След успеха със Скудетото миналия сезон и с опитен треньор като Антонио Конте, амбициите пред отбора на Аурелио Де Лаурентис са безгранични. Президентът на клуба направи революция в Неапол след пристигането си и клубът е далеч от стария Наполи, измъчван от финансови проблеми.

Ръстът на разходите през последните 12 месеца е резултат от няколко високопрофилни трансфера и подновявания на договори. Миналото лято Ромелу Лукаку пристигна със заплата от 6 милиона евро на сезон, а Скот Мактоминей – с 3 милиона евро. Това лято се съобщава, че Де Бройне ще получава 5,5 милиона евро за сезона, а Хойлунд ще струва на клуба 5 милиона евро под формата на заплата.

Подновяването на договорите на Алекс Мерет и Франк Ангиса, а скоро и на Матео Политано, ще увеличи допълнително годишните разходи на клуба. Това общо увеличение от 110 милиона на 160 милиона евро представлява скок от 35%.