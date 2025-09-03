Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

  • 3 сеп 2025 | 06:40
  • 892
  • 0
Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

Годишните разходи за заплати на Наполи достигнаха рекордни нива, като според информации от Италия бюджетът на неаполитанския клуб се е увеличил от 110 милиона евро на 160 милиона евро за предстоящата година. Според "Gazzetta dello Sport", привличането на играчи с високи възнаграждения като Кевин Де Бройне и Расмус Хойлунд е довело до нов рекорд в разходите на "партенопеите". С това президентът Аурелио Де Лаурентис се стреми да даде на старши треньора Антонио Конте и неговия отбор възможно най-добрия шанс да достигнат най-високото ниво.

Общата сума от 160 милиона евро, включва заплатите както на играчите, така и на треньорския щаб, като футболистите, разбира се, формират по-голямата част от тази цифра.

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Увеличението на разходите на Наполи е част от целенасочена стратегия за утвърждаването на неаполитанския клуб като основен фактор в европейския футбол. След успеха със Скудетото миналия сезон и с опитен треньор като Антонио Конте, амбициите пред отбора на Аурелио Де Лаурентис са безгранични. Президентът на клуба направи революция в Неапол след пристигането си и клубът е далеч от стария Наполи, измъчван от финансови проблеми.

Ръстът на разходите през последните 12 месеца е резултат от няколко високопрофилни трансфера и подновявания на договори. Миналото лято Ромелу Лукаку пристигна със заплата от 6 милиона евро на сезон, а Скот Мактоминей – с 3 милиона евро. Това лято се съобщава, че Де Бройне ще получава 5,5 милиона евро за сезона, а Хойлунд ще струва на клуба 5 милиона евро под формата на заплата.

Подновяването на договорите на Алекс Мерет и Франк Ангиса, а скоро и на Матео Политано, ще увеличи допълнително годишните разходи на клуба. Това общо увеличение от 110 милиона на 160 милиона евро представлява скок от 35%.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенербахче прати оферта за Луукман

Фенербахче прати оферта за Луукман

  • 3 сеп 2025 | 03:26
  • 1971
  • 0
Ювентус обяви състава си за Шампионската лига

Ювентус обяви състава си за Шампионската лига

  • 3 сеп 2025 | 03:03
  • 1008
  • 0
Украйна освободи Лунин заради проблем в гърба

Украйна освободи Лунин заради проблем в гърба

  • 3 сеп 2025 | 01:57
  • 707
  • 0
Фермин Лопес: Приоритетът ми винаги е бил да остана в Барселона

Фермин Лопес: Приоритетът ми винаги е бил да остана в Барселона

  • 3 сеп 2025 | 01:33
  • 1154
  • 0
Марк Геи бесен от проваления трансфер в Ливърпул

Марк Геи бесен от проваления трансфер в Ливърпул

  • 3 сеп 2025 | 00:58
  • 4414
  • 0
Юношески национал ще играе в Гибралтар

Юношески национал ще играе в Гибралтар

  • 2 сеп 2025 | 23:54
  • 1973
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 39110
  • 40
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 604
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 23670
  • 42
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 16060
  • 8
Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

  • 2 сеп 2025 | 22:57
  • 6880
  • 4
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 14045
  • 0