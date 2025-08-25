Де Бройне: При Конте, ако не работиш за отбора, си аут

Кевин Де Бройне сподели впечатленията си от работата с Антонио Конте. Това лято белгиецът премина в Наполи след 10 години в Манчестър Сити. В дебюта си за новия си клуб той отбеляза гол при победата над Сасуоло.

"Конте е различен като техника и методи от Гуардиола. Той знае как да изгради компактен отбор, като едно цяло. Изисква много от групата и ако не работиш за отбора, си аут", сподели Де Бройне в интервю за "Кориере дела Сера".

Белгиецът разкри, че децата му са били основна причина да избере Наполи през лятото. "Имаше много оферти, но избрах шампиона на Италия. Те играят в Шампионската лига, а Конте е фантастичен треньор. Когато си млад, решаваш за себе си, но сега попитах децата ми. Най-голямото е на 10 години", обясни той.

Според него най-големият конкурент на Наполи в битката за Скудетото е Интер: "Те са по-постоянни от другите и имат качества. Има няколко отбора, които са на високо ниво. Милане също може да е опасен, въпреки грешката на старта. Те имат предимството да се концентрират само върху първенството.

