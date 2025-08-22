Президентът на Наполи мечтае за Серия А с 16 отбора и безплатно излъчване на мачовете

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис сподели, че иска Серия А да бъде намалена и да включва 16 отбора. Той предложи и нова схема за телевизионното излъчване на мачовете, която според него ще повиши интереса.

"Надявам се Серия А да бъде намалена до 16 отбора, както беше през 1986 г. Това ще попречи на играчите, които са активи на клуба, да се износват и да губят стойност. Първенство с 16 отбора ще избегне и тези мачове, които се гледат по телевизията само от няколко хиляди, а това отслабва търговската стойност на нашия футбол. Мнозина казват, че ще изкарваме по-малко по този начин, но това не е вярно, защото стойността на другите мачове ще нарасне", заяви Де Лаурентис в интервю за "Кориере дела Сера".

La ricetta del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis: «#SerieA a 16 squadre e in chiaro su #Rai e #Mediaset» https://t.co/FO4BMKNWLb — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) August 22, 2025

"Дойде и времето Джорджия Мелони да премахне ограниченията за реклами на Rai, така че Серия А да бъде финансирана чрез реклами и да бъде разпространявана безплатно, разделена между Rai и Mediaset. Италиянците ще се радват много да гледат мачовете безплатно и рейтингите ще скочат до небето", сподели президентът на Наполи.