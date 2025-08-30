Окончателно: Наполи и Манчестър Юнайтед се разбраха за Хойлунд

Наполи и Манчестър Юнайтед са постигнали пълно разбирателство относно трансфера на датския нападател на „червените дяволи“ Расмус Хойлунд, съобщават Фабрицио Романо и медиите на Острова и в Италия.

22-годишният футболист ще премине при „партенопеите“ под наем до края на сезона, който е на стойност 6 млн. евро. Наполи ще има задължение за постоянното закупуване на Хойлунд за 44 млн. евро при изпълнение на определени условия.

Хойлунд се разбра за личните си условия с италианските шампиони преди няколко дни и ще премине медицински прегледи в следващите 24 часа, като ще лети до Италия още днес. Наполи пък форсира търсенето на нов нападател след сериозната контузия на Ромелу Лукаку.

Хоклунд пък има опит в Серия А, след като дойде в Манчестър Юнайтед от Аталанта през 2023 г. с трансфер за близо общо 78 млн. евро. Датчанинът обаче като цяло разочарова с изявите си и клубът няма намерение да разчита на него. Той вкара 26 гола и даде 6 асистенции в общо 95 мача за Манчестър Юнайтед.

