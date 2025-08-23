Шеф на Наполи: Интер превъзхожда всички останали в първенството

Спортният координатор на Наполи Габриеле Ориали определи Интер като абсолютен фаворит за Скудетото, въпреки че неговият клуб ще защитава титлата си в Серия "А". Легендарният футболист на „нерадзурите“ и бивш техен ръководител също така коментира липсата на голмайстора на „партенопеите“ Ромелу Лукаку поради тежка контузия и се изказа ласкаво за новото им попълнение Кевин Де Бройне.

„Фаворитът за Скудетото? Нека сравним нашето първенство с Гран При във Формула 1. Мисля, че на стартовата решетка има само един отбор, който е по-добър от останалите, и това е Интер. Нашата цел е ясна: трябва да израстваме и да се подобряваме, както и да се опитаме да останем в Шампионската лига, което е от значение. Не съм експерт по трансферите. Нашият спортен директор Джовани Мана отговаря за трансферния пазар. Въпреки това неговото отсъствие може да бъде компенсирано, а това на Лукаку – не (смее се – б.р.). Съжаляваме за контузията му. Лукаку е ключов за нас, като е страхотен образец за пример за нас и извън терена. Няма да е лесно да го заменим, но клубът ще направи всичко възможно да го направи. Никога не бях виждал Де Бройне отблизо. Винаги съм го смятал за един от най-добрите в света, но да го гледам отблизо, дори само в тренировките, е впечатляващо. Той има визия за играта, която е несравнима, понякога дори самите ние не я разбираме. Той е на друго ниво“, коментира Леле Ориали пред DAZN преди откриващия мач на Наполи за сезона, а именно гостуването на Сасуоло.

Снимки: Gettyimages