Мактоминей и Де Бройне дадоха успешен старт на шампиона Наполи

Италианският шампион Наполи стартира успешно новия сезон в Серия "А", след като спечели с 2:0 гостуването си на новака Сасуоло от първия кръг на първенството.

Резултатът беше открит в 17-ата минута, когато Скот Мактоминей беше точен с глава след центриране на Матео Политано. По този начин играч номер 1 в Серия "А" за миналата кампания отбеляза първия гол в италианския елит за новия сезон. Секунди преди края на първото полувреме той се размина с второ попадение, след като топката се отклони в напречната греда при негов страхотен шут от голяма дистанция.

How he finished last season.

How he started this one.



Simply, Scott McTominay. 🍿 pic.twitter.com/pYhVbWxUYP — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 23, 2025

В 55-ата минута Политано също беше спрян от греда след негов рикоширал изстрел. Само две минути по-късно „партенопеите“ все пак успяха да удвоят своята преднина. Дебютиралият Кевин Де Бройне изпълни пряк свободен удар в близост до тъчлинията, като нито един от останалите играчи не игра с топката и така тя влезе в мрежата за първия екип на опитния халф с екипа на неаполитанците. Домакините пък окончателно загубиха надежда да избегнат поражението в 79-ата минута, когато техният полузащитник Исмаел Коне беше изгонен с втори жълт картон заради свой груб фал срещу Лоренцо Лука.

KEVIN DE BRUYNE SCORES FROM A FREE KICK ON HIS NAPOLI SERIE A DEBUT 🔥 pic.twitter.com/qBkyG3mjjD — ESPN FC (@ESPNFC) August 23, 2025

Във втория кръг Наполи приема Каляри в първото си домакинство за сезона, а Сасуоло гостува на друг новак - Кремонезе.

Следвай ни:

Снимки: Imago