Наполи изтръгна драматична късна победа над коравия Каляри

Шампионът на Италия Наполи записа втора поредна победа и победи по изключително драматичен начин Каляри с 1:0 в мач от 2-рия кръг на Серия А. Успехът за тима на Антонио Конте дойде по най-инфарктния начин – с попадение на Андре-Франк Замбо Ангиса в петата минута на даденото от съдията продължение.

Така Наполи записа втора поредна чиста победа от началото на първенството, докато Каляри остава с една спечелена точка дотук.

94:43 - The goal scored by Frank Anguissa (94:43) is the latest netted by Napoli on a 0-0 scoreline in a Serie A match since Opta started collecting this kind of data (from 2004/05 season onwards). Climax.#NapoliCagliari pic.twitter.com/irnazcG8Dn — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 30, 2025

Наполи веднага натисна съперника си, но дълго време се затрудняваше с добре подредената отбрана на гостите. Едва в последните секунди на първото полувреме дойде най-чистата ситуация за шампионите, когато Скот Мактоминей стреля опасно от наказателното поле, но ударът му бе спасен от Елия Каприле.

Наполи продължи да натиска и през втората част, но въпреки многото положения и удари не успяваше дълго време да открие резултата.

Отново Мактоминей бе най-близо до гола в последните секунди на срещата, когато първо стреля от чиста позиция в ръцете на Каприле, а малко след това не успя да уцели вратата на Каляри с атрактивна задна ножица. И когато изглеждаше, че гостите ще успеят да си тръгнат с точката, Наполи успя да изкопчи победата. След поредния корнер топката бе разиграна късо и Алесандро Бонджорно центрира отляво, а Андре-Франк Замбо Ангиса бе оставен непокрит и прати топката в мрежата, хвърляйки в делириум феновете на „Диего Армандо Марадона“. Така Наполи спечели драматично с 1:0.

