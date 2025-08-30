Популярни
Наполи изтръгна драматична късна победа над коравия Каляри

  • 30 авг 2025 | 23:56
  • 746
  • 2
Наполи изтръгна драматична късна победа над коравия Каляри

Шампионът на Италия Наполи записа втора поредна победа и победи по изключително драматичен начин Каляри с 1:0 в мач от 2-рия кръг на Серия А. Успехът за тима на Антонио Конте дойде по най-инфарктния начин – с попадение на Андре-Франк Замбо Ангиса в петата минута на даденото от съдията продължение.

Така Наполи записа втора поредна чиста победа от началото на първенството, докато Каляри остава с една спечелена точка дотук.

Наполи веднага натисна съперника си, но дълго време се затрудняваше с добре подредената отбрана на гостите. Едва в последните секунди на първото полувреме дойде най-чистата ситуация за шампионите, когато Скот Мактоминей стреля опасно от наказателното поле, но ударът му бе спасен от Елия Каприле.

Наполи продължи да натиска и през втората част, но въпреки многото положения и удари не успяваше дълго време да открие резултата.

Отново Мактоминей бе най-близо до гола в последните секунди на срещата, когато първо стреля от чиста позиция в ръцете на Каприле, а малко след това не успя да уцели вратата на Каляри с атрактивна задна ножица. И когато изглеждаше, че гостите ще успеят да си тръгнат с точката, Наполи успя да изкопчи победата. След поредния корнер топката бе разиграна късо и Алесандро Бонджорно центрира отляво, а Андре-Франк Замбо Ангиса бе оставен непокрит и прати топката в мрежата, хвърляйки в делириум феновете на „Диего Армандо Марадона“. Така Наполи спечели драматично с 1:0.

Снимки: Imago

