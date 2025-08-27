Конте: Сезонът ще бъде много оспорван

Треньорът на Наполи Антонио Конте вярва, че сезон 2025-26 в Серия "А" ще бъде много оспорван . Той е убеден, че „голямата тройка“ в дивизията – Ювентус, Интер и Милан ще се върнат към познатата си сила от миналото и ще са сред претендентите за титлата, заедно с неговия тим.

„Проведохме добра предсезонна подготовка. Всички отбори се нуждаят от малко време, за да навлязат в ритъм в началото, знаем това, но работихме добре по време на тренировъчния ни лагер.Това ще бъде много равностоен сезон. Виждам завръщането на голямата тройка, въпреки че за Интер това не е завръщане. Те се справиха много добре миналата година и винаги са били близо до върха през последните три години, като винаги са имали добри сезони. Определено има завръщане на другите две големи имена, които разполагат със страхотни състави, подготвени да се представят добре. Ще трябва да дадем най-доброто от себе си и ще си направим изводите накрая", заяви Конте пред "Скай Спортс".

Той беше попитан и за съперничеството си с бившия наставник на Ювентус Масимилиано Алегри и как вижда техните битки през предстоящия сезон.

„Няма да е индивидуално предизвикателство. Има двадесет отбора и всички се състезаваме един срещу друг. Всички срещу всички. Мисля, че ще бъде много вълнуващ и равностоен сезон, всеки ще трябва да си свърши работата. Алегри ще се опита да направи най-доброто за Милан, а аз ще направя същото за Наполи", допълни специалистът.

Той говори и за атмосферата около Наполи и какво означава да представляваш такъв страстен град.

„Неапол живее за футбола, има много страст. Знаем, че резултатите на Наполи влияят и на настроението на хората в Неапол. Трябва да сме добри в справянето с това, както в положителните, така и в отрицателните моменти. Както винаги казвам, не можем да имаме от какво да се оплачем в края на мача. Феновете виждат и разбират това. Винаги трябва да даваме всичко от себе си, дори понякога това да не е достатъчно за победа“, сподели Конте.

Снимки: Gettyimages