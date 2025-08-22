Конте за контузията на Лукаку: Момчетата вече показаха, че могат да се справят с всичко

На първата си пресконференция за новия сезон наставникът на Наполи Антонио Конте коментира тежката контузия на голмайстора на тима Ромелу Лукаку, както и предстоящата защита на титлата в Серия "А".

“Контузията на Лукаку е значима, защото това е играч, който има специфична важност за тима. Напълно сме наясно, че подобни ситуации могат да се появят през годината. Нещо подобно се случи и миналата година, като не говоря за контузии, а за трансферния пазар. Момчетата обаче показаха през миналия сезон, че могат да се справят с всичко. Не бива да се оплакваме, а да намерим решения. Дори не съм говорил с момчетата за това, защото контузиите са част от играта. Сега трябва да работим, за да могат нашите играчи да блестят.

Този състав няма нужда да повтаря работата от миналата година. Говорим за отговорни хора, които искат да се трудят усърдно и да се подобряват ден след ден. Това, върху което акцентирам, е историческият аспект, защото Наполи никога не е печелил Скудетото два поредни пъти. Нека не забравяме, че Наполи завърши десети предходната кампания, след като продаде само Ким Мин-Жае. Нека това бъде ясно. Трябва да побеждаваме и да губим заедно. Това ще бъде тежко първенство с много добре подготвени тимове, а нашата работа ще бъде да даваме най-доброто от себе си. С нашия триумф ние открихме нови хоризонти за доста тимове, а не само за тези, които са свикнали да печелят.

Неизбежно е да работим и да търсим решения. Напълно наясно сме, че 4-3-3 е подходящата схема за този отбор. Направихме трансфери, които пасват на тази схема, но има и други варианти за изпробване. Според мен един добър треньор винаги трябва да намира правилното решение, пускайки най-добрите играчи, без да изкривява тяхната природа. В момента имаме само един шаблон и трябва да започнем да мислим и за други решения. Носим Скудетото на нашите гърди и по дефиниция сме сред фаворитите, дори и да бяхме загубили всички свои играчи. Загубата на Лукаку означава липса на важен играч, но това не прави разлика в нашите възприятия.

Миналия сезон триумфирайки, правейки страхотни неща. Ако говорим за страдания дори когато печелим, аз ще се оттегля. Ние печелим и губим заедно, не можеш да разграничиш едното от другото. Атмосферата не може да е с нас, когато побеждаваме и да е срещу нас, когато губим. Истинската неаполитанска подкрепа винаги е с тима. Миналия сезон вече показахме, че можем да се справим с напрежението, правейки нещо невероятно. Аз не държа големи речи, а търся същността. Трябва да сме с наведени глави и да продължаваме напред. В противен случай рискуваме резултатът да е същият като преди две години, когато единствените обвиняеми бяха треньорът, играчите и президентът. Трябва ни позитивно напрежение, а не негативно. Нека се опитаме да бъдем задружни и да помагаме на тези момчета, защото те показаха чудесно чувство на принадлежност, като вече написаха история с двете титли за три години”, заяви Конте преди мача със Сасуоло.

