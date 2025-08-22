Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че няма промяна в ситуацията на Александър Исак и нападателят продължава да тренира индивидуално, което означава, че няма да бъде включен в групата на "свраките" за домакинството срещу Ливърпул в понеделник. Именно мърсисайдци искат шведа, който пък прави всичко възможно да форсира преминаването си на "Анфийлд". По-рано през седмицата Исак обвини в свое изявление Нюкасъл в неспазени обещания и заяви, че раздялата ще е най-добрият изход за всички страни. От клуба отрекоха тези обвинения и бяха категорични, че на са налице условията, при които нападателят може да напусне. Твърди се, че Ливърпул готви нова оферта в размер на 130 милиона паунда, която ще бъде изпратена след мача в понеделник.

"Няма промяна в ситуацията. Той няма да бъде част от състава за този мач. Предпочитам тези неща да не се случват публично, защото всичко е по-добре да се разглежда при закрити врата. Но клубът трябваше да отговори и вероятно това беше оправдано в този момент. Разбира се, надявам се той да се реинтегрира в състава. Той има договор с нас и е наш играч. Моето желание е да играе още в понеделник, но това няма да се случи, което е жалко. Но 100% искам да го видя с фланелката на Нюкасъл отново.

Няма съмнение как ще се чувстват играчите - ще се чувстват по същия начин, както и аз. Алекс е изключителен играч и е добър човек, с добър характер. Иска да успее в кариерата си. Това е трудна ситуация и за него, и за останалите. Но ако Алекс реши да се върне и да играе за нас, играчите ще го приветстват обратно", заяви Хау на днешната си пресконференция.

Мениджърът добави, че новото попълнение Джейкъб Рамзи, който бе привлечен от Астън Вила, ще бъде на разположение и може да запише дебют в мача с Ливърпул.

"Работим по привличането на още нови попълнения, но не бих казал, че сме близо. Все още имаме малко време, но ще мине бързо. Отборът е в наистина добра форма, но все още търсим заместник на Калъм Уилсън. Това е голямата област, върху която се фокусираме", добави Хау по отношение на очакваните трансфери на нови нападатели.