Нюкасъл успя! Намери нападател, за да може Исак да отиде в Ливърпул

Нюкасъл намери така търсения нов нападател в лицето на Ник Волтемаде от Щутгарт, съобщи първи “Скай Германия”. Това вероятно ще доведе до преминаването на Александър Исак в Ливърпул. Клубът от “Сейнт Джеймсис Парк” ще плати за набиращия популярност германски национал 85 млн. евро, а други 5 млн. ще залегнат като клаузи.

Според информациите Волтемаде вече се е сбогувал със своите съотборници в Щутгарт и потегля за Нюкасъл.

През това лято 23-годишният футболист беше усилено искан от Байерн (Мюнхен), но до трансфер не стигна. Шампионите останаха далеч от сумата, която сега Нюкасъл вади, заради което Щутгарт реши да го запази. В същото време и Нюкасъл направи редица неуспешни опити да се подсили с набелязани нападатели.