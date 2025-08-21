Слот отказа да говори за Исак и Геи и потвърди, че едно от новите попълнения е аут до септември

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот очаквано отказа да коментира темата с евентуалните трансфери на Александър Исак и Марк Геи, които са големите цели на шампионите до затварянето на летния прозорец. В понеделник мърсисайдци гостуват на Нюкасъл, а нидерландецът говори днес за съперника, ключовата контузия в лагера на "червените" и очакванията си за последните дни на трансферния период.

"Това, което мога да ви кажа, не е много. И ако някой друг зададе този въпрос, отговорът ще бъде същият (б.ред. - Слот визира въпросите за Исак и Геи). Така че, както съм казвал много пъти, а бе показано и в петък, бих могъл да повлияя на един мач с хората, които имам на пейката. Затова е много по-добре да говорим за футболистите, които имаме. Но разбирам защо питате.

Моят гледна точка за мача с Нюкасъл няма нищо общо с това, което се говори в медиите. Когато отидеш в Нюкасъл, знаеш какво да очакваш. Играхме с тях три пъти миналия сезон и два пъти нивата им на интензивност бяха над нашите. Не мисля, че имат нужда от нещо допълнително, за да бъдат интензивни на „Сейнт Джеймс Парк“. Това е много добър отбор. Могат да се справят добре. Имат играчи, които са толкова добри с топката. Един от най-добрите отбори и един от най-трудните съперници в лигата", заяви нидерландецът.

Слот разкри, че едно от новите попълнения - Джереми Фримпонг, който бе сменен заради контузия още в първия мач за сезона, няма да бъде на разположение до края на паузата за националните отбори през септември. Конър Брадли пък едва днес е подновил тренировки след своята контузия, така че също едва ли ще бъде готов за гостуването на "Сейнт Джеймсис Парк".

"Конър Брадли тренира с нас няколко минути днес за първи път. Медицинският екип беше напълно прав, че трябваше да извадим Джереми, защото той ще отсъства до края на паузата за националните отбори. Смятахме, че Джереми има проблем с подколянното сухожилие. От медицинския екип бяха прави. Добро решение от тяхна страна, тъй като в противен случай той можеше да отсъства още по-дълго.

Джереми има много положителна статистика по отношение на контузиите. Конър отсъстваше един или два пъти миналия сезон. Такива неща се случват. Имаме само две контузии едновременно, но те са на една и съща позиция. Уатару Едно е играл там. Доминик Собослай също. Джо Гомес определено е един от тях, но за него да изиграе 20 минути бе много в този момент. Той не можеше да тренира три поредни дни с отбора на пълни обороти. Това е нормално, когато си отсъствал толкова дълго. Той тренира отбора, така че да видим как ще се чувства и дали може да се включи в понеделник".

Запитан какво очаква от последните дни от летния трансферен прозорец, Слот отговори: "Не мисля, че тези две седмици ще бъдат натоварени. Това би означавало, че съм недоволен от състава, а аз съм много доволен. Да имам по двама на всяка позиция е идеално, но бих предпочел по-малко, отколкото повече, тъй като ще трябва да разочаровам много хора. Но ако има играчи, които наистина могат да ни направят по-добри, тогава клубът е показал, че може да ги привлече. Но само ако нещата са както трябва - правилният играч, цена и позиция".

"На моменти бяхме твърде открити в последните два мача. Трябва да намерим правилния баланс. Този баланс ще бъде по-добър с Райън Гравенберх. Сега трябва да играем срещу Нюкасъл и Арсенал, които обикновено са над Борнемут в класирането. С Мака и Райън на обичайната му позиция очаквам да бъдем по-добри в тези ситуации. За нас да допуснем два гола в домакински мач е твърде много", добави мениджърът на Ливърпул по отношение на грешките в защита в мачовете с Кристъл Палас и Борнемут.

