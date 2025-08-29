Няма нищо ново около Исак, добри новини за Тонали и перспективите на Нюкасъл в ШЛ

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау определи като страхотни двубоите на тима, които предстоят в Шампионската лига. Вчера в Монако бе изтеглен жребият за тазгодишната надпревара, а той отреди “свраките” да се изправят срещу отбори от ранга на Барселона и носителя на трофея ПСЖ.

“Наистина интересен жребий, очакват ни някои вълнуващи мачове и това дава страхотни перспективи. Последният път в надпреварата имахме много труден жребий, този път не е много по-различно, а предизвикателствата са големи. Мачът с Барселона, разбира се, е този, който се откроява за всички, заради връзките между двата клуба, сър Боби Робсън и историята. Можем ли да създадем повече история?”, каза наставникът.

След това той бе принуден да отговаря на въпроси свързани със селекцията на тима и появилата се вчера новина за привличането на Ник Волтемаде от Щутгарт. Централният нападател най-вероятно ще завърши преминаването си на “Сейнт Джеймсис Парк” през уикенда, но няма да може да вземе участие в двубоя с Лийдс на Илия Груев.

“Има положителни значи, нещата се развиват добре, но за момента не мога да потвърдя нищо. Не мисля, че е възможно то да играе срещу Лийдс. Най-важното е да привлечем централен нападател, което е нещо, върху което работим през цялото лято. Ще опитаме да свършим още работа и ако е възможно да се подсилим още до края на трансферния прозорец,” обясни Хау.

След това мениджърът донесе положителни новини за двамата контузени в своя тим Жоелингтон и Сандро Тонали след двубоя с Ливърпул, който бе загубен драматично с попадение в последните секунди. В края на своята пресконференция той отново отказа да коментира бъдещето на Александър Исак, който продължава да е извън състава и да настоява за трансфер именно при мърсисайдци.

“Новините са сравнително добри за двамата играчи. Когато напуснаха терена, се опасявахме, че ще са аут за дълго време, нещата не изглеждаха добре. Жоелингтън ще пропусне този уикенд, но има добър шанс да е на разположение след паузата за националните отбори. Сандро се труди и опитва да е на разположение за утре, но не съм сигурен, че ще успее. Фабиан Шер е здрав. Не обжалвахме наказанието на Антъни Гордън, така че той е аут. По отношение на Александър Исак ми е трудно да ви дам някаква яснота. Не знам какво крие бъдещето в това отношение и не аз се занимавам с този казус. Нямам никаква нова или актуална информация, нищо по-различно от миналия път. Концентриран съм върху това да привлечем правилните играчи в клуба,” обясни Еди Хау.

