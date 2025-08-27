Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за националния отбор на България до 21 години за първите две срещи от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

Пуснаха в продажба билетите за първия мач на младежите от европейските квалификации

На 5 септември родният тим посреща Гибралтар на ст. "Георги Бенковски" в Пазарджик от 19:30 ч. Четири дни по-късно гостуваме на Азербайджан в гр. Мардакан. Двубоят е с начален час 17:00 българско време.

Ето пълният списък с повиканите футболисти:

Вратари: Алекс Божев (Славия Прага), Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона);

Защитници: Мартин Георгиев (Славия), Теодоро Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Димитър Папазов (Болоня), Симеон Шишков (Лудогорец), Викторио Вълков (Берое), Захари Атанасов (Септември);

Полузащитници: Берк Бейхан (Черно море), Цветослав Маринов (Спартак Варна), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Никола Илиев (Ботев Пловдив);

Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Петър Андреев (Локомотив Пловдив), Борис Димитров (Монтана).