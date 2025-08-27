Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

  • 27 авг 2025 | 15:03
  • 1263
  • 0
Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за националния отбор на България до 21 години за първите две срещи от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

Пуснаха в продажба билетите за първия мач на младежите от европейските квалификации
Пуснаха в продажба билетите за първия мач на младежите от европейските квалификации

На 5 септември родният тим посреща Гибралтар на ст. "Георги Бенковски" в Пазарджик от 19:30 ч. Четири дни по-късно гостуваме на Азербайджан в гр. Мардакан. Двубоят е с начален час 17:00 българско време.

Ето пълният списък с повиканите футболисти:

Вратари: Алекс Божев (Славия Прага), Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона);

Защитници: Мартин Георгиев (Славия), Теодоро Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Димитър Папазов (Болоня), Симеон Шишков (Лудогорец), Викторио Вълков (Берое), Захари Атанасов (Септември);

Полузащитници: Берк Бейхан (Черно море), Цветослав Маринов (Спартак Варна), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Никола Илиев (Ботев Пловдив);

Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Петър Андреев (Локомотив Пловдив), Борис Димитров (Монтана).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Французи с интерес към Мартин Георгиев

Французи с интерес към Мартин Георгиев

  • 27 авг 2025 | 09:59
  • 1731
  • 1
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 15946
  • 45
ЦСКА 1948 разкарва ненужен

ЦСКА 1948 разкарва ненужен

  • 27 авг 2025 | 09:40
  • 3075
  • 0
Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

  • 27 авг 2025 | 09:33
  • 1956
  • 0
Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

  • 27 авг 2025 | 09:27
  • 1002
  • 1
Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

  • 27 авг 2025 | 09:22
  • 1077
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 9035
  • 28
Мондиал 2025: България 0:0 Испания! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 0:0 Испания! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2025 | 15:23
  • 1315
  • 1
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 40063
  • 47
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 15946
  • 45
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 10159
  • 45
Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 13:30
  • 2214
  • 0