Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов получи повиквателна от националния отбор на Беларус. Това се случва, въпреки че той не е взел участие в нито един мач от началото на сезона в българското първенство. 22-годишният страж е титуляр под рамката на своята родина, а през миналата година обра всички индивидуални награди, включително и за Футболист №1 на страната.

През това лято обаче той не успя да се пребори с конкуренцията на Густаво Бусато и в момента именно бразилецът е първи избор на Душан Керкез и треньора на вратарите Драган Сретениевич. Беларус стартира участието си в квалификациите за световното първенство с гостуване на Гърция на 5 септември и домакинство на Шотландия на 8 септември.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto