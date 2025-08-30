11-те на Славия и ЦСКА, "червените" с една промяна от мача с ЦСКА 1948

Станаха ясни стартовите състави на Славия и ЦСКА, които излизат в мач от седмия кръг на efbet Лига.

"Червените" изилзат с почти същата единайсеторка, която започна при поражението с 0:1 от ЦСКА 1948 в предишния кръг. Единствената липса е Делова. От клуба обявиха, че той е с контузия, а на негово място стартира Кордоба.

Наставникът на "белите" Златомир Загорчич не прави нито една промяна в сравнение с титулярите от победата с 2:0 над Арда преди седмица. Аут за мача поради травма е завърналият се от Ерзурумспор Тони Тасев.

СЛАВИЯ - ЦСКА

СЛАВИЯ: 99. Андонов, 87. Фераресо, 6. Георгиев, 24. Марин, 20. Варела, 71. Стоянов, 11. Досо, 73. Минчев, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш

ЦСКА: 1. Бусато, 14. Иванов, 4. Лапеня, 13. Кордоба, 2. Пастор, 6. Жордао, 99. Етоо, 3. Санянг, 8. Сегер, 9. Годой, 28. Питас