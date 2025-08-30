Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

Популярни
Цели 12 мача от груповата фаза ще се изиграят съгласно програмата на четвъртия ден на ЕвроБаскет 2025.

Още първият сблъсък за деня - Литва - Германия, ще изправи един срещу друг два отлично представящи се дотук отбора на шампионата на Стария континент.

Италия - Грузия (15:00) е друг интригуващ двубой, а в 18:00 часа силите си ще премерят Франция и Словения в може би гвоздея на днешния ден.

В един от двата най-късни мача (21:30) защитаващият титлата си тим на Испания, който стартира с поражение от Грузия, ще има шанс за поправка срещу Босна и Херцеговина.

