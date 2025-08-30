Популярни
Италия подчини Грузия, Белгия с обрат срещу Исландия

  30 авг 2025
Италия подчини Грузия, Белгия с обрат срещу Исландия

Италия се пребори за първа победа на ЕвроБаскет 2025. “Адзурите” сразиха във втората си среща Грузия със 78:62, след като в първия си двубой отстъпиха пред Гърция. Срещата бе от Група С и се игра в Лимасол. Грузинците изненадаха в първия си мач действащия европейски шампион Испания, а днес бяха равностойни на съперника си през първото полувреме, но през второто Италия успя да наложи волята си.

Салиу Нианг с 15 точки и Симоне Фонтекио с 14 бяха най-резултатни за италианците, а Мухамет Диуф добави 13. Гога Битадзе реализира 22 за грузинците, а Александър Мамукелашвили вкара 13.

Междувременно Естония разби Чехия с 89:75 за първата си победа от началото на турнира. Кристиан Куламае вкара 16 точки за естонците, а за Чехия 14 реализира Ян Зидек.

Белгия пък направи впечатляващ обрат срещу Исландия за победа със 71:64. Белгийците бяха дълго време догонващи в резултата, но изригнаха в последната четвърт за 25:12 и изтръгнаха победата от ръцете на противника си.

16 точки за Белгия реализира Емануел Лекомт, а Тригви Хлинасон записа дабъл-дабъл за Исландия - 20 точки и 10 борби.

Снимка: ФИБА

ИТАЛИЯ - ГРУЗИЯ

ИСЛАНДИЯ - БЕЛГИЯ

ЧЕХИЯ - ЕСТОНИЯ

