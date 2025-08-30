Популярни
Ще отлепи ли от дъното ЦСКА и какво ще е бъдещето на Керкез – на живо преди мача на „червените“ срещу Славия
  Дончич се развихри, но Франция излъга Словения в края

Дончич се развихри, но Франция излъга Словения в края

  • 30 авг 2025 | 20:54
  • 227
  • 0
Франция надделя над Словения със 103:95 в интригуващ сблъсък от Група D на ЕвроБаскет 2025. Двата тима сътвориха оспорван мач в Катовице, който бе решен едва в самия край.

След равностойно първо полувреме, словенците поведоха с 59:51 в началото на третата четвърт, но “петлите” отговориха със серия от 9:0, за да излязат напред при 60:59. Последваха добри минути за словенците, но избраният под №1 в Драфта на НБА от Закари Рисашер с четвъртата си тройка от 4 опита изравни за 68:68. Преди заключителните 10 минути словенците имаха две точки преднина - 70:68.

В последната четвърт играта вървеше кош за кош и нито един от двата отбора не можеше да се откъсне напред, но все пак Франция го направи в края. 3:04 мин. преди финалната сирена Гершон Ябуселе вкара изключително важна тройка за 89:83 за “петлите”. Ели Окобо пък бе точен от далечна дистанция за 96:87 по-малко от минута преди края и двубоят на практика се доиграваше в последните секунди.

За Словения това е втора поредна загуба на шампионата, след като Лука Дончич и компания отстъпиха и пред Полша. “Петлите” пък са вече с две победи от две срещи, след като в първия си мач се справиха с Белгия.

Силван Франсиско бе във вихъра си днес за Франция - 32 точки, 7 борби, 5 асистенции и 2 откраднати топки. Ели Окобо бе вторият най-резултатен играч на “петлите” с 14 точки, а Билал Кулибали добави 13.

За Словения Лука Дончич бе неудържим с 39 точки, 8 борби, 9 асистенции и 2 откраднати топки за 35 минути. С 16 точки и 8 борби се отличи Едо Мурич, а Клемен Препелич завърши с 15 точки.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago

