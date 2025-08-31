Популярни
  31 авг 2025
Босна не намери аргументи срещу европейския шампион

Европейският шампион Испания записа първа победа на ЕвроБаскет 2025, след като победи с 88:67 (24:16 20:14 28:17 16:20) тима на Босна и Херцеговина.

С успеха иберийците се изкачиха на второ място в своята група “С” и с точка по-малко от лидера Гърция. Бошняците пък са на петото място с равен брой точки със селекцията на Италия, която също има в актива си една победа и една загуба. Първите четири отбора от всяка група се класират за директните елиминации.

Най-резултатен на паркета бе испанският център на Мемфис Гризлис Санти Алдама, който завърши срещата с 19 точки и 5 борби. Единственият с “дабъл-дабъл” бе Кенан Каменяш от Босна, който направи 14 точки и 10 борби.

Испанците до края на груповата фаза ще играят срещу Кипър, Италия и Гърция. Босна пък предстои да се изправи също срещу Италия и Гърция, както и срещу Грузия.

