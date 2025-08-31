Популярни
Полша триумфира във волеви мач срещу Израел

  31 авг 2025
Полша триумфира във волеви мач срещу Израел

Отборите на Полша и Израел изиграха един от най-интересните мачове от началото на ЕвроБаскет 2025, като селекцията от Източна Европа записа победа с 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13).

Така поляците все още нямат поражение и се изкачиха на второто място, докато израелците паднаха до третата позиция. Първите четири тима от групата ще се класират за директните елиминации.

Най-резултатен на паркета бе Джордан Лойд от победителите с 27 точки, 6 борби и 4 асистенции, а неговият съотборник Матеуш Понитка единствен от всички играчи направи “дабъл-дабъл” със своите 16 точки, 11 борби и 2 асистенции. Близо до това постижение бе и Дени Авдия от Израел, който стигна до 23 точки, 9 борби и 5 асистенции.

В следващите си мачове поляците ще играят с Исландия, Франция и Белгия, докато израелците също ще срещнат Франция и Белгия, както и Словения.

