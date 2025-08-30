Турция унижи Португалия

Популярни
ЦСКА остава без победа в първенството, „червените“ се добраха до трудна точка срещу Славия – на живо след 2:2
  • 30 авг 2025 | 23:46
  • 238
  • 0
Отборът на Турция записа най-убедителната победа от четвъртия ден на Евробаскет 2025. Южните ни съседи буквално се подиграха с тима на Португалия и победиха с 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17).

Успехът изравни турците със Сърбия на първото място в група “А”, докато португалците паднаха до незавидното пето място. Само първите четири позиции от групата дават право на участие в директните елиминации на форума.

Въпреки резултатната игра нито един играч от тима край Босфора не записа “дабъл-дабъл”. Най-резултатен беше играчът от НБА и отбора на Хюстън Рокетс Алперен Шенгюн. Той завърши с 20 точки, 7 борби и 5 асистенции. За съперника пък най-ефективен бе Неемиаш Кета, който също се състезава отвъд океана за Бостън Селтикс. Баскетболистът на “келтите” оформи на сметката си 15 точки, 7 борби и 1 асистенция.

Турция ще има два възлови мача до края на груповата фаза – срещу Естония и Сърбия. Иберийците също ще играят с Естония, както и срещу Латвия. Мачовете предстоят на 1-и и 3-и септември.

