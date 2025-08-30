Гърция прегази Кипър, Янис гледа отстрани

Гърция очаквано не срещна трудности срещу Кипър във втория си мач от Група С на ЕвроБаскет 2025. В Лимасол “елините” надиграха един от съдомакините на шампионата с 96:69. Суперзвездата на Гърция Янис Адетокунбо получи почивка и пропусна двубоя, но това не развали по никакъв начин плановете на южните ни съседи.

От самото начало гърците взеха инициативата и установиха контрол върху двубоя, за да постигнат с лекота победата.

Тайлър Дорси и Константинос Митоглу вкараха по 18 точки за Гърция, а Янулис Ларендзакис се отчете с 14.

За Кипър Константинос Симицис реализира 16 точки, а Дарал Уилис завърши с една по-малко.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: ФИБА