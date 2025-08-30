Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Германия не прости и на Литва, Шрьодер с историческо постижение

Германия не прости и на Литва, Шрьодер с историческо постижение

  • 30 авг 2025 | 16:07
  • 223
  • 0
Германия не прости и на Литва, Шрьодер с историческо постижение

Германия постигна нова категорична победа на ЕвроБаскет 2025. В мач от Група В, игран в Тампере, световните шампиони показаха мускули срещу силно представящия се дотук тим на Литва и спечелиха със 107:88. Така германците в трети пореден мач вкарват над 100 точки на съперника си и станаха първият отбор, който си гарантира място на осминафиналите.

Още в първата четвърт германците натиснаха съперника си и след първите 10 минути имаха аванс от 12 точки - 32:20. Във втория период литовците понамалиха леко изоставането си, но през второто полувреме не съумяха да се противопоставят по-сериозно и претърпяха първо поражение след двете си победи дотук. Германия пък вече е с 3 убедителни успеха от 3 срещи.

Германия пак вкара над 100 точки за втора безпроблемна победа
Германия пак вкара над 100 точки за втора безпроблемна победа

Трима играчи на Маншафта завършиха срещата с по над 20 точки. Денис Шрьодер записа 26 точки, 6 асистенции, 3 борби и 4 откраднати топки. Франц Вагнер се отличи с 24 точки, 7 борби, 4 асистенции и 3 “кражби”, а Даниел Тайс също направи много силен мач - 23 точки и 6 овладени под коша топки.

Германия започна с гръмка победа на Европейското
Германия започна с гръмка победа на Европейското

С изявите си срещу Литва Шрьодер стана едва вторият баскетболист в историята на Германия с над 500 точки на европейски първенства. Новото попълнение на Сакраменто Кингс вече е с 518 точки в 23 мача на еврошампионати. Недостижим на върха е легендарният Дирк Новицки с 1052 точки, постигнати в 49 срещи.

Рокас Йокубайтис се отчете с 20 точки и 7 асистенции, а Йонас Валанчунас вкара 14 точки за литовците.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

  • 30 авг 2025 | 15:30
  • 4796
  • 0
Тити Папазов с емоционален коментар: След години ще благодарим на Росен

Тити Папазов с емоционален коментар: След години ще благодарим на Росен

  • 30 авг 2025 | 15:26
  • 1559
  • 0
Пет българки сред най-добрите в индивидуалните класации след края Европейското

Пет българки сред най-добрите в индивидуалните класации след края Европейското

  • 30 авг 2025 | 16:11
  • 664
  • 0
Деяна Станиславова намери място в Идеалната петица на Европейското първенство

Деяна Станиславова намери място в Идеалната петица на Европейското първенство

  • 30 авг 2025 | 01:51
  • 1326
  • 0
Победа, но и лоша новина за Йокич и Сърбия

Победа, но и лоша новина за Йокич и Сърбия

  • 29 авг 2025 | 23:48
  • 3003
  • 0
Ето какво се случи в третия ден на ЕвроБаскет 2025

Ето какво се случи в третия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 29 авг 2025 | 23:15
  • 13287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 5359
  • 3
Новият футболист на Левски вече е при "сините"

Новият футболист на Левски вече е при "сините"

  • 30 авг 2025 | 14:28
  • 12434
  • 15
Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

Челси 2:0 Фулъм, Енцо Фернандес удвои от дузпа

  • 30 авг 2025 | 16:15
  • 7104
  • 28
Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

  • 30 авг 2025 | 13:07
  • 12028
  • 6
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 17122
  • 187
Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия продължава да гази

  • 30 авг 2025 | 15:30
  • 4796
  • 0