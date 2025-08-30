Германия не прости и на Литва, Шрьодер с историческо постижение

Германия постигна нова категорична победа на ЕвроБаскет 2025. В мач от Група В, игран в Тампере, световните шампиони показаха мускули срещу силно представящия се дотук тим на Литва и спечелиха със 107:88. Така германците в трети пореден мач вкарват над 100 точки на съперника си и станаха първият отбор, който си гарантира място на осминафиналите.

Още в първата четвърт германците натиснаха съперника си и след първите 10 минути имаха аванс от 12 точки - 32:20. Във втория период литовците понамалиха леко изоставането си, но през второто полувреме не съумяха да се противопоставят по-сериозно и претърпяха първо поражение след двете си победи дотук. Германия пък вече е с 3 убедителни успеха от 3 срещи.

Трима играчи на Маншафта завършиха срещата с по над 20 точки. Денис Шрьодер записа 26 точки, 6 асистенции, 3 борби и 4 откраднати топки. Франц Вагнер се отличи с 24 точки, 7 борби, 4 асистенции и 3 “кражби”, а Даниел Тайс също направи много силен мач - 23 точки и 6 овладени под коша топки.

С изявите си срещу Литва Шрьодер стана едва вторият баскетболист в историята на Германия с над 500 точки на европейски първенства. Новото попълнение на Сакраменто Кингс вече е с 518 точки в 23 мача на еврошампионати. Недостижим на върха е легендарният Дирк Новицки с 1052 точки, постигнати в 49 срещи.

Рокас Йокубайтис се отчете с 20 точки и 7 асистенции, а Йонас Валанчунас вкара 14 точки за литовците.

