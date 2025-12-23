Минчев и компания с драматична победа срещу силен съперник в Еврокъп

Йордан Минчев изигра нов солиден мач за Найнърс Кемниц, а германският тим постигна трудна, но много важна победа като домакин с 97:95 над турския Бешикташ в среща от Група В на турнира Еврокъп.

Битката се водеше до последните секунди, а Минчев допринесе за успеха на Кемниц с 8 точки, 1 борба, 3 асистенции и цели 4 откраднати топки за 22 минути игра. Българското крило записа 3/7 в стрелбата за две точки и 2/4 от линията за наказателни удари.

Центърът Амаду Соу изригна с 27 точки за Кемниц, а Найк Сибанде и Кевин Йебо добавиха съответно по 13 и 11 точки. За тима от Истанбул игралият в НБА хърватски център Анте Жижич постигна дабъл-дабъл с 23 точки и 10 борби, а по 20 точки реализираха Вито Браун и Джона Матюс.

Кемниц вече е с 6 победи и 6 поражения в турнира и е на шеста позиция в групата си. Бешикташ е втори с баланс 8-4.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

