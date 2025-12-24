Адвокатите на Тери Розиър искат отхвърляне на обвиненията срещу него

Адвокатите на гарда на Маями Хийт от Националната баскетболна асоциация (НБА) Тери Розиър са отправили съдебно искане за отхвърляне на обвиненията в нелегални залози, които го държат далеч от терена този сезон, твърдейки, че правителството е прекалило, превръщайки частен спор относно използването на непублична информация от залагащите във федерално дело, съобщава агенция АП.

Тери Розиър се обяви за невинен по делото за незаконни залози

В искането за отхвърляне, адвокатите на Розиър твърдят, че теорията на властите по делото – че той е попречил на букмейкърите да вземат информирани решения относно приемането на определени залози – противоречи на неотдавнашно решение на Върховния съд на САЩ, което стесни федералния закон за измама.

30 души са арестувани от ФБР във връзка с големия скандал със залози, разтърсил НБА

31-годишният Розиър е обвинен, че е помогнал на залагащи да спечелят пари, като предупредил приятел, че ще приключи преждевременно мач през март 2023 година поради предполагаема контузия.

Приятелят ДеНиро „Ниро“ Ластър, който също е обвинен, е споделил или продал информацията на други лица, които са направили залози за над 250 000 долара, казват прокурорите.

Тери Розиър е част от Шарлът Хорнетс по това време, а информацията за преждевременното му излизане от игра не е била посочена в доклада за контузии на отбора, нито е била публично съобщена на обществеността или спортните букмейкъри, които приемат залози за мачове от НБА и представянето на играчите, добавят прокурорите.

На 8 декември Розиър пледира невинен във федералния съд в Бруклин по обвинения в заговор за измама и пране на пари. Той беше освободен под гаранция от 3 милиона долара и трябва да се яви отново в съда за изслушване пред окръжния съдия Лашан ДеАрси Хол на 3 март.

Баскетболистът е спечелил около 160 милиона долара по време на 10-годишна кариера в НБА. Той беше избран в първия кръг на драфта от Бостън Селтикс през 2015 година. Шарлът го трансферира в Маями Хийт миналата година.

В споменатия мач Тери Розиър игра първите девет минути и 36 секунди срещу Ню Орлиънс Пеликанс, преди да напусне терена, позовавайки се на проблем с крака. Той не е играл повече през настоящия сезон.