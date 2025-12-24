Популярни
Адвокатите на Тери Розиър искат отхвърляне на обвиненията срещу него

  • 24 дек 2025 | 12:55
Адвокатите на гарда на Маями Хийт от Националната баскетболна асоциация (НБА) Тери Розиър са отправили съдебно искане за отхвърляне на обвиненията в нелегални залози, които го държат далеч от терена този сезон, твърдейки, че правителството е прекалило, превръщайки частен спор относно използването на непублична информация от залагащите във федерално дело, съобщава агенция АП.

В искането за отхвърляне, адвокатите на Розиър твърдят, че теорията на властите по делото – че той е попречил на букмейкърите да вземат информирани решения относно приемането на определени залози – противоречи на неотдавнашно решение на Върховния съд на САЩ, което стесни федералния закон за измама.

31-годишният Розиър е обвинен, че е помогнал на залагащи да спечелят пари, като предупредил приятел, че ще приключи преждевременно мач през март 2023 година поради предполагаема контузия.

Приятелят ДеНиро „Ниро“ Ластър, който също е обвинен, е споделил или продал информацията на други лица, които са направили залози за над 250 000 долара, казват прокурорите.

Тери Розиър е част от Шарлът Хорнетс по това време, а информацията за преждевременното му излизане от игра не е била посочена в доклада за контузии на отбора, нито е била публично съобщена на обществеността или спортните букмейкъри, които приемат залози за мачове от НБА и представянето на играчите, добавят прокурорите.

На 8 декември Розиър пледира невинен във федералния съд в Бруклин по обвинения в заговор за измама и пране на пари. Той беше освободен под гаранция от 3 милиона долара и трябва да се яви отново в съда за изслушване пред окръжния съдия Лашан ДеАрси Хол на 3 март.

Баскетболистът е спечелил около 160 милиона долара по време на 10-годишна кариера в НБА. Той беше избран в първия кръг на драфта от Бостън Селтикс през 2015 година. Шарлът го трансферира в Маями Хийт миналата година.

В споменатия мач Тери Розиър игра първите девет минути и 36 секунди срещу Ню Орлиънс Пеликанс, преди да напусне терена, позовавайки се на проблем с крака. Той не е играл повече през настоящия сезон.

