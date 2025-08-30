Популярни
  • 30 авг 2025 | 20:36
  • 566
  • 0
Сърбия прекърши Латвия след чудовищен мач на Йокич

Сърбия грабна третата си победа от три мача на ЕвроБаскет 2025. В “Арена Рига” балканците прекършиха съдомакина на първенството Латвия с 84:80 в двубой от Група “А”.

Сърбите играха без капитана си Богдан Богданович, който не доигра двубоя на тима с Португалия вчера заради травма в ахилеса.

През първото полувреме мачът бе доста оспорван, а в третия период Сърбия се откъсна напред. Латвийците обаче не се предадоха и постепенно стопяваха преднината на съперника, като в самия край се доближиха на две точки от Сърбия при 80:82. Никола Йокич и компания все пак удържаха щурма на прибалтийците и отново се поздравиха с победа.

Именно Йокич бе абсолютно неудържим и съсипа латвийците с 39 точки, 10 борби, 4 асистенции и 3 откраднати топки. Филип Петрушев (12) и Марко Гудурич (11) бяха другите баскетболисти на Сърбия с двуцифрен брой точки.

За Латвия Давис Бертанс вкара 16 точки (плюс 10 борби), а голямата звезда на отбора Кристапс Порзингис реализира 14.

Латвия е вече с две поражения от три срещи.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

