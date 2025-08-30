Финландия отнесе Черна гора с 20 точки

Един от домакините на Евробаскет 2025, Финландия, разби тима на Черна гора с 85:65 (23:23, 24:14, 20:15, 18:13).

Това бе трета победа за скандинавците, които след три изиграни срещи имат пълен актив от 6 точки и се намират на второ място в група “В”. Черногорците от своя страна са на дъното без победа, но все още имат теоретични шансове да продължат напред.

Иначе над всички на паркета бе центърът на Юта Джаз Лаури Марканен от победителите, който записа “дабъл-дабъл” със своите 26 точки, 13 борби и 3 асистенции. За балканския тим пък най-резултатен беше Андрия Славкович, който отбеляза 15 точки.

В оставащите си два мача от групата Черна гора ще играе с Швеция (1.9) и Великобритания (3.9), докато Финландия ще срещне Литва (1.9) и Германия (3.9).