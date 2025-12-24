Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спърс разбиха Тъндър за невиждана от 7 сезона серия

Спърс разбиха Тъндър за невиждана от 7 сезона серия

  • 24 дек 2025 | 10:41
  • 838
  • 0
Спърс разбиха Тъндър за невиждана от 7 сезона серия

Келдън Джонсън реализира 25 точки, а Стефон Касъл добави 23 точки за домакинската победа на Сан Антонио Спърс над Оклахома Сити Тъндър със 130:110 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Спърс спечелиха седем поредни срещи за първи път от серията им от девет успеха през сезон 2018/2019. Две от победите от настоящата серия дойдоха срещу лидера в лигата Оклахома Сити.

Харисън Барнс отбеляза 20 точки за Сан Антонио, а Виктор Уембаняма се включи с 12, влизайки от резервната скамейка, но не записа нито един чадър, с което прекъсна поредицата си от 101 двубоя с поне един блокиран изстрел на противник. Шей Гилджъс-Алекзандър завърши с 33 точки и 8 асистенции за Тъндър, които загубиха за трети път в последните си пет мача. Джейлън Уилямс вкара 17 точки и подаде 8 асистенции.

Далас се наложи  при домакинството си срещу Денвър със 131:130 в друга среща от вечерта в НБА. Купър Флаг допринесе с 33 токи, 9 борби и 9 асистенции, докато Антъни Дейвис отбеляза 31 точки и 9 борби, за да може Далас да прекъсне историческата за Денвър серия от 11 победи при гостувания. Наджи Маршал добави 15 точки за Маверикс, а Джамал Мъри поведе Нъгетс с 31 точки, 14 асистенции и 7 борби. Никола Йокич се включи с 29 точки, 14 асистенции и 7 борби.

Шарлът спечели срещу Вашингтон със 126:109 като домакин след 23 точки на ЛаМело Бол, включително четири тройки. Брандън Милър реализира 20 точки за успеха на Хорнетс, които изиграха силна последна четвърт. Крис Мидълтън беше най-резултатен за Вашингтон с 16 точки.

Кливланд преодоля Ню Орлиънс със 141:118 като домакин в друг двубой от НБА, в който Донован Мичъл отбеляза 27 точки, а Сам Мерил изравни най-доброто си постижение за сезона с 22 точки, включително шест тройки. Девет баскетболисти на Кливланд завършиха с 10 и повече точки едва за втори път в историята на тима. Джейлън Тайсън вкара 18 точки, а Томас Брайънт се отчете с 15. Кавалиърс записаха поредни победи за първи път от края на ноември. Зайън Уилямсън завърши с 26 точки за 21 минути, влизайки от пейката за Пеликанс, които прекъснаха победната си серия от пет мача.

Финикс постигна домакински успех над Лос Анджелис Лейкърс със 132:108 след 25 точки на Дилън Брукс, както и 21 точки, и 11 асистенции на Девин Букър. Лейкърс бяха без контузения Лука Дончич, а ЛеБрон Джеймс отбеляза 23 точки в срещата.

Чикаго се справи при гостуването си на Атланта със 126:123, а Коби Уайт помогна за победата с 24 точки, включително ключов кош при оставащи 1.9 секунди. Булс постигнаха четвърти пореден успех, Хоукс вече имат четири поредни поражения. Никола Вучевич се включи с 21 точки и 10 борби, а Джош Гиди записа 19 точки, 11 борби и 15 асистенции за седмия си трипъл-дабъл за сезона.

Милуоки също взе победа като гост, след като надделя със 111:94 над Индиана. Кевин Портър-младши отбеляза 24 точки за Милуоки, който нанесе шеста поредна загуба на Пейсърс.

Филаделфия отстъпи като домакин на Бруклин със 106:114, след като Майкъл Портър-младши реализира 25 от своите 28 точки за гостите през първото полувреме.

В други мачове от вечерта в НБА Маями загуби домакинството си срещу Торонто със 91:112, Минесота надви у дома Ню Йорк със 115:104, а Мемфис спечели като гост на Юта със 137:128.

Орландо се наложи при гостуването си на Портланд със 110:106, Сакраменто загуби у дома от Детройт със 127:136, а Лос Анджелис Клипърс постигна домакински успех над Хюстън със 128:108 след 41 точки на Кауай Ленард и 29 точки на Джеймс Хардън. Клипърс взеха последователни победи за втори път този сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Вълнуващи сблъсъци и битка с две продължения в Евролигата в навечерието на Коледа

Вълнуващи сблъсъци и битка с две продължения в Евролигата в навечерието на Коледа

  • 24 дек 2025 | 00:28
  • 7735
  • 0
Милър-Макинтайър не разочарова, но Цървена звезда стъпи накриво в Париж

Милър-Макинтайър не разочарова, но Цървена звезда стъпи накриво в Париж

  • 23 дек 2025 | 23:59
  • 1356
  • 0
Минчев и компания с драматична победа срещу силен съперник в Еврокъп

Минчев и компания с драматична победа срещу силен съперник в Еврокъп

  • 23 дек 2025 | 22:58
  • 993
  • 0
Кампът на 16-годишните девойки: Гръцки треньор работи под зоркия поглед на Георги Глушков

Кампът на 16-годишните девойки: Гръцки треньор работи под зоркия поглед на Георги Глушков

  • 23 дек 2025 | 22:14
  • 1134
  • 0
Драматичен край в Пловдив, убедителен Черно море Тича и радост за Шумен - ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Драматичен край в Пловдив, убедителен Черно море Тича и радост за Шумен - ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 23 дек 2025 | 21:11
  • 8709
  • 0
Новобранец от Шарлът влезе в историята на НБА

Новобранец от Шарлът влезе в историята на НБА

  • 23 дек 2025 | 17:46
  • 1544
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 2253
  • 12
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 76
  • 0
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 1809
  • 21
Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

  • 24 дек 2025 | 06:04
  • 10781
  • 20
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 2815
  • 1
Историята е на страната на зимния шампион Барселона

Историята е на страната на зимния шампион Барселона

  • 24 дек 2025 | 08:28
  • 5877
  • 10