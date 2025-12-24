Балкан получи награди от Община Ботевград

На церемонията за годишните спортни отличия за изминаващата 2025 година бяха връчени награди на състезатели от всички спортни клубове, развиващи дейност в Община Ботевград, а такива съвсем заслужено получиха и отбори от БК Балкан, информираха от ботевградския клуб.

Първо бе награден тимът на момчетата до 14 години с треньор Николай Пеев, които спечелиха Купата на Българската федерация по баскетбол за тази възраст. В състава бяха Димитър Гавалюгов, Светлин Иванов, Васил Соколов, Николай Маринов, Християн Давидков, Васил Иванов, Ангел Велев, Росен Василев, Стилян Стоев, Грегор Маринов, Адриан Божилов, Симеон Стаменов, Владимир Тодоров и Кристиян Иванов.

Награда получи и отборът при юношите до 18 години с треньори Мирослав Ралчев и Николай Маринов. Освен, че станаха шампиони на България, те спечелиха също и Купата на Българската федерация по баскетбол. Съставът на отбора: Михаил Калинов, Ивайло Христов, Марк Воденичарски, Тихомир Николов, Янислав Димитров, Тихомир Гергов, Виктор Димитров, Васил Василев, Николай Хубанов, Георги Кръстев, Цветомир Миков и Егор Манохин.

Третата награда за БК Балкан получи съставът на младежите до 21 години, който стана шампион в Младежката лига на България, с треньори Мирослав Ралчев и Николай Маринов: Михаил Калинов, Кристиян Василев, Стефан Михайлов, Иво Корестилов, Ивайло Христов, Марк Воденичарски, Тихомир Николов, Янислав Димитров, Тихомир Гергов, Виктор Димитров, Кристиян Дялов и Илиян Пищиков.

През този сезон Илиян Пищиков за втора поредна година спечели и приза „Рачо Колев – едно сърце, една игра” за най-добър млад български баскетболист за сезон 2024/2025 (за играчи, които не са навършили 22 години или родени след 30 май 2003 година).

Снимки: Sportal.bg