Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Балкан получи награди от Община Ботевград

Балкан получи награди от Община Ботевград

  • 24 дек 2025 | 13:49
  • 331
  • 0
Балкан получи награди от Община Ботевград

На церемонията за годишните спортни отличия за изминаващата 2025 година бяха връчени награди на състезатели от всички спортни клубове, развиващи дейност в Община Ботевград, а такива съвсем заслужено получиха и отбори от БК Балкан, информираха от ботевградския клуб.

Първо бе награден тимът на момчетата до 14 години с треньор Николай Пеев, които спечелиха Купата на Българската федерация по баскетбол за тази възраст. В състава бяха Димитър Гавалюгов, Светлин Иванов, Васил Соколов, Николай Маринов, Християн Давидков, Васил Иванов, Ангел Велев, Росен Василев, Стилян Стоев, Грегор Маринов, Адриан Божилов, Симеон Стаменов, Владимир Тодоров и Кристиян Иванов.

Награда получи и отборът при юношите до 18 години с треньори Мирослав Ралчев и Николай Маринов. Освен, че станаха шампиони на България, те спечелиха също и Купата на Българската федерация по баскетбол. Съставът на отбора: Михаил Калинов, Ивайло Христов, Марк Воденичарски, Тихомир Николов, Янислав Димитров, Тихомир Гергов, Виктор Димитров, Васил Василев, Николай Хубанов, Георги Кръстев, Цветомир Миков и Егор Манохин.

Третата награда за БК Балкан получи съставът на младежите до 21 години, който стана шампион в Младежката лига на България, с треньори Мирослав Ралчев и Николай Маринов: Михаил Калинов, Кристиян Василев, Стефан Михайлов, Иво Корестилов, Ивайло Христов, Марк Воденичарски, Тихомир Николов, Янислав Димитров, Тихомир Гергов, Виктор Димитров, Кристиян Дялов и Илиян Пищиков.

През този сезон Илиян Пищиков за втора поредна година спечели и приза „Рачо Колев – едно сърце, една игра” за най-добър млад български баскетболист за сезон 2024/2025 (за играчи, които не са навършили 22 години или родени след 30 май 2003 година).

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Адвокатите на Тери Розиър искат отхвърляне на обвиненията срещу него

Адвокатите на Тери Розиър искат отхвърляне на обвиненията срещу него

  • 24 дек 2025 | 12:55
  • 806
  • 0
Спърс разбиха Тъндър за невиждана от 7 сезона серия

Спърс разбиха Тъндър за невиждана от 7 сезона серия

  • 24 дек 2025 | 10:41
  • 1092
  • 0
Вълнуващи сблъсъци и битка с две продължения в Евролигата в навечерието на Коледа

Вълнуващи сблъсъци и битка с две продължения в Евролигата в навечерието на Коледа

  • 24 дек 2025 | 00:28
  • 7826
  • 0
Милър-Макинтайър не разочарова, но Цървена звезда стъпи накриво в Париж

Милър-Макинтайър не разочарова, но Цървена звезда стъпи накриво в Париж

  • 23 дек 2025 | 23:59
  • 1417
  • 0
Минчев и компания с драматична победа срещу силен съперник в Еврокъп

Минчев и компания с драматична победа срещу силен съперник в Еврокъп

  • 23 дек 2025 | 22:58
  • 1055
  • 0
Кампът на 16-годишните девойки: Гръцки треньор работи под зоркия поглед на Георги Глушков

Кампът на 16-годишните девойки: Гръцки треньор работи под зоркия поглед на Георги Глушков

  • 23 дек 2025 | 22:14
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 5292
  • 36
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 3736
  • 5
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 651
  • 0
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 917
  • 2
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 3960
  • 38
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 6188
  • 4