  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Милър-Макинтайър не разочарова, но Цървена звезда стъпи накриво в Париж

Милър-Макинтайър не разочарова, но Цървена звезда стъпи накриво в Париж

  • 23 дек 2025 | 23:59
  • 298
  • 0
Милър-Макинтайър не разочарова, но Цървена звезда стъпи накриво в Париж

Българският национал Коди Милър-Макинтайър бе на висота, но той и съотборниците му от Цървена звезда претърпяха разочароващо поражение при гостуването си на Париж във френската столица в среща от 18-ия кръг на Евролигата. Парижани спечелиха със 102:92 и сложиха край на серията си от 6 поредни загуби в турнира. Френският тим имаше и само една победа от последните си 11 срещи в надпреварата преди днешния двубой с белградския гранд.

Милър-Макинтайър вкара 18 точки, към които добави 5 асистенции, 4 борби и 1 открадната топка за 33 минути игра. 31-годишният гард регистрира 1/4 в стрелбата от игра, 5/10 от тройката и 1/2 от линията за наказателни удари.

Джаред Бътлър изригна с 31 точки за сръбския тим, като вкара 6 тройки от 8 опита. Със 17 точки, 10 борби и 5 асистенции пък се отличи нигерийското тежко крило Чима Монеке.

За Париж Джъстин Робинсън бе над всички с 16 точки и 8 асистенции, Надир Ифи записа 15 точки и 6 асистенции, а с 14 точки се отчете Ламар Стивънс.

Французите изиграха много силна първа четвърт, която спечелиха с 28:18. На почивката те водеха с 5 точки, но в третата част направо разпердушиниха съперника си с 28:12 и в последната част трябваше да стане чудо, за да загубят. То не се случи и Париж вече е с баланс 6-12 на 17-а позиция, докато Цървена звезда е с 10-8 на 10-о място.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago

