Швеция се разправи с Великобритания

Швеция взе първа победа на ЕвроБаскет 2025. Скандинавците се разправиха с Великобритания със 78:59 в среща от Група В, играна в Тампере. Шведският тим спечели първата четвърт с 19:13 и след това поддържаше аванса си преди да го увеличи значително през второто полувреме. Великобритания вече е с 3 поражения от 3 мача.

Пеле Ларсон създаде доста проблеми на британците и завърши с 23 точки, а Мелвин Панцар реализира 12 точки плюс 8 борби за Швеция. Майлс Хесън вкара 17 точки за Великобритания, а Джубрил Бело реализира 14.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago