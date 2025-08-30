Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Швеция се разправи с Великобритания

Швеция се разправи с Великобритания

  • 30 авг 2025 | 18:47
  • 284
  • 0
Швеция се разправи с Великобритания

Швеция взе първа победа на ЕвроБаскет 2025. Скандинавците се разправиха с Великобритания със 78:59 в среща от Група В, играна в Тампере. Шведският тим спечели първата четвърт с 19:13 и след това поддържаше аванса си преди да го увеличи значително през второто полувреме. Великобритания вече е с 3 поражения от 3 мача.

Пеле Ларсон създаде доста проблеми на британците и завърши с 23 точки, а Мелвин Панцар реализира 12 точки плюс 8 борби за Швеция. Майлс Хесън вкара 17 точки за Великобритания, а Джубрил Бело реализира 14.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

  • 30 авг 2025 | 18:00
  • 8768
  • 1
Тити Папазов с емоционален коментар: След години ще благодарим на Росен

Тити Папазов с емоционален коментар: След години ще благодарим на Росен

  • 30 авг 2025 | 15:26
  • 3949
  • 2
Пет българки сред най-добрите в индивидуалните класации след края Европейското

Пет българки сред най-добрите в индивидуалните класации след края Европейското

  • 30 авг 2025 | 16:11
  • 1115
  • 0
Деяна Станиславова намери място в Идеалната петица на Европейското първенство

Деяна Станиславова намери място в Идеалната петица на Европейското първенство

  • 30 авг 2025 | 01:51
  • 1378
  • 0
Победа, но и лоша новина за Йокич и Сърбия

Победа, но и лоша новина за Йокич и Сърбия

  • 29 авг 2025 | 23:48
  • 3341
  • 0
Ето какво се случи в третия ден на ЕвроБаскет 2025

Ето какво се случи в третия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 29 авг 2025 | 23:15
  • 13375
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 9512
  • 26
Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

Спартак (Вн) 0:1 Локомотив (Пд), прекрасен гол на Умарбаев, греда за "соколите"

  • 30 авг 2025 | 18:58
  • 4462
  • 4
Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 19567
  • 57
Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

Втора лига на живо: Локо (ГО) поведе в Пазарджик, гол за "акулите"

  • 30 авг 2025 | 19:15
  • 9268
  • 1
Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

Манчестър Юнайтед отново имаше много проблеми, но стигна до първа победа

  • 30 авг 2025 | 19:05
  • 15043
  • 148
Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

Ден 4 на ЕвроБаскет: Франция в битка със Словения

  • 30 авг 2025 | 18:00
  • 8768
  • 1