  Баскетбол
  Баскетбол
  Евролига
Евролигата глези феновете със седем мача преди Коледа

  23 дек 2025 | 07:30
  • 1110
  • 0
В навечерието на коледните празници Евролигата ще зарадва феновете на баскетбола със солидна порция от седем срещи от 18-ия кръг тази вечер.

Начало на битките ще дадат Дубай и Олимпия Милано, които ще премерят силите си от 18:00 часа българско време.

В 19:45 ч. Фенербахче излиза срещу Барселона в мегасблъсък между действащия шампион и един от двата лидера в класирането.

В 20:00 часа гръцкият гранд Панатинайкос ще се изправи пред тежък литовски тест срещу Жалгирис в Каунас.

Оглавяващият подреждането Апоел Тел Авив гостува на закъсалия Байерн в Мюнхен от 20:30 часа. Баварците натрупаха осем поредни загуби в Евролигата, а преди броени дни се разделиха с треньора Гордън Хърбърт.

В 21:00 часа един от най-силно представящите се отбори дотук през сезона - третият в класирането Валенсия, приема в изцяло испански сблъсък Баскония. Ще видим ли нов титаничен двубой между испански съперници, какъвто сътвориха съвсем наскоро Барселона и Баскония в "Палау Блауграна"?

В 21:45 ч. последният в таблицата АСВЕЛ Вильорбан ще мери сили с намиращия се в криза Анадолу Ефес, който неотдавна смени треньора си, но тепърва ще видим какви резултати ще даде този ход.

В същия час българският национал Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда гостуват във френската столица на Париж.

