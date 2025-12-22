Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Батоклети потвърди завръщането си на кроса "Кампачо“

Батоклети потвърди завръщането си на кроса "Кампачо“

  • 22 дек 2025 | 16:44
След като успешно защити титлата си от Eвропейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, италианката Надя Батоклети ще се завърне у дома за участие в състезанието "Кампачо“ на 25 януари.

25-годишната атлетка ще се състезава в надпреварата от златния тур на Световната атлетика по крос-кънтри като голямата надежда на домакините.

"След жегата в Португалия трябва психически да се настроя за обичайно много по-студения климат на "Кампачо“, заяви Батоклети пред FIDAL.

"Нямам търпение отново да бъда там и се надявам всички да имат страхотен спортен ден. Сега планирам подготвителен лагер на топло на морското равнище през януари и ще направя всичко възможно, за да спечеля за втори път.“

"Искам да се насладя на още един велик ден, какъвто имах в неделя (14-ти) с националния отбор на Италия.“

