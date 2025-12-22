Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 3451
  • 2

Ръководството на Ботев (Пловдив) излезе с информация на своя официален сайт, в която посочва точните задължения по загубени дела във ФИФА. Те са в размер на 1 482 484, 80 лева, като в сумата са включени и лихвите.

Едно от загубените дела е срещу Интер. Италианският гранд е осъдил “канарчетата” за 391 166 лева заради трансфера на българския национал Никола Илиев.

"Скъпи ботевисти,

Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от „Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното „Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив.

Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство.

Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме да го направим. 

Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.

Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност.

Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.

Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година. Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив – с пълни трибуни на нашия красив стадион, с единен дух и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена. Само Ботев!", гласи изявлението на Ботев.

