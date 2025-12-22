Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Ръководството на Ботев (Пловдив) излезе с информация на своя официален сайт, в която посочва точните задължения по загубени дела във ФИФА. Те са в размер на 1 482 484, 80 лева, като в сумата са включени и лихвите.

Едно от загубените дела е срещу Интер. Италианският гранд е осъдил “канарчетата” за 391 166 лева заради трансфера на българския национал Никола Илиев.

"Скъпи ботевисти,

Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от „Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното „Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив.

Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство.

Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме да го направим.

Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.

Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност.

Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.

Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година. Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив – с пълни трибуни на нашия красив стадион, с единен дух и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена. Само Ботев!", гласи изявлението на Ботев.