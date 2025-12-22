Шели-Ан Фрейзър-Прайс разкри какво я е вдъхновило за прочутото бягане в училище

Легендарната ямайска спринтьорка Шели-Ан Фрейзър-Прайс си припомни момента по-рано тази година, в който буквално унищожи останалите родители по време на спортен празник в училището на сина си.

През април Фрейзър-Прайс се превърна в интернет сензация, след като в социалните мрежи се появи клип, на който се вижда как тя оставя далеч зад себе си други родители. Видеото предизвика разнопосочни реакции.

Докато някои сметнаха, че тя се "фука“, други я похвалиха за състезателния ѝ дух. Сега самата тя споделя какво е минавало през ума ѝ и какво е било въздействието на това състезание върху останалите участници.

"Майка ми също участваше в бяганията на моите спортни празници, когато бях в гимназията и в началното училище. Важно е тази традиция да продължи“, сподели тя пред Sportstar, връщайки се към състезанието през април.

Какво е мотивирало Шели-Ан? "Въпреки това, когато отидох на спортния празник на сина си за първи път, всъщност не планирах да бягам, защото по това време все още бях в тренировъчен режим. Мислех си, че няма да правя нищо извън програмата си.“

"Но всички деца бяха толкова развълнувани, когато дойде време за състезанията на родителите. Питаха ме: "Лельо Шели, ще бягаш ли?“. Все още нямах намерение, но тогава синът ми дойде при мен и попита: "Мамо, ще бягаш ли?“. В този момент просто трябваше да го направя.“

Фрейзър-Прайс разказва, че някои родители са я молили да намали темпото или да им даде преднина. Тя отказала, но това, което наистина я амбицирало, били други, които вярвали, че имат шанс срещу нея.

"Спомням си как застанах на старта, а аз приемам всяко състезание много сериозно. Хората казваха, че трябва да намаля, но нямаше начин да го направя“, добавя тя.

"В момента, в който чуя пистолет или свирка, е време за старт. Беше много вълнуващо за мен, защото всички момчета и момичета, които гледаха, се оживиха, тъй като много от тях вероятно никога не биха имали шанса да ме видят да се състезавам.“

"Някои от тях (родителите) наистина го казаха, но много други бяха много уверени. Казваха ми, че ще ме победят. Мисля, че всички знаеха какво предстои.“

"Когато застанах на стартовата линия, всички тези родители загряваха. Намерих го за изключително забавно, защото те наистина си мислеха, че имат шанс. Нямах намерение да го давам леко. Някои ме помолиха да им дам преднина, а аз казах: "Няма да стане, в леката атлетика няма такова нещо като фалстарт. Всички стартираме от една и съща линия, ще чакам сигнала и ще бягаме.“

Положителният ефект от всичко това обаче е, че нейната победа е събудила нова любов към бягането у една от майките, която е започнала да тренира сериозно не само за да впечатли детето си на следващия спортен празник, но и за да подобри здравето си.

"Спомням си, че един от бащите всъщност снимаше състезанието с дрон и когато видях кадрите, си помислих: "Човече, наистина ги разбих“. Исках да се приберат у дома и да си кажат: "О, Боже, Шели просто ни унищожи“, споделя тя.

"Имаше една майка, която всъщност започна да тренира. Дъщеря ѝ е в същия клас като сина ми, но в различни паралелки. Сега тя тренира всеки ден. Изпраща ми снимки от фитнеса и ми казва: "О, догодина идвам за теб.“

"Така че в момента тренирам само за да я победя! Сега тя е най-големият ми конкурент“, казва 38-годишната майка на едно дете.

Фрейзър-Прайс вече се оттегли от пистата, като Световното първенство през 2025 г. ще бъде последното ѝ състезание, и сега е посветила времето си изцяло на грижите за своя син.