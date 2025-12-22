Нойгебауер е "Спортист на годината" на Германия за 2025 г.

Лео Нойгебауер беше коронясан за "Спортист на годината" на Германия за 2025 г. във всички спортове. Това се случи на церемонията по връчването на наградите за спортна личност на годината в Баден-Баден в неделя вечер (21-ви).

25-годишният атлет спечели титлата в десетобоя на Световното първенство по лека атлетика с резултат от 8804 точки. Разликата от 20 точки, с която победи, беше най-малката в историята на шампионата.

Нойгебауер беше обявен за победител, изпреварвайки плувеца на дълги разстояния Флориан Велброк и колоездача Флориан Липовиц. Световният сребърен медалист в маратона Аманал Петрос зае шесто място в гласуването.

"Благодаря на всички. За това са нужни много хора. Тази вечер ще празнуваме подобаващо и ще бъде страхотна вечер“, заяви Нойгебауер.

Като част от церемонията Нойгебауер получи и видеопослание от световния рекордьор на 100 и 200 метра Юсейн Болт, който каза: "Просто исках да те поздравя за наградата. Продължавай да бъдеш топатлетът, който си! Знам колко е трудно това, което правиш.“

Нойгебауер става първият лекоатлет – мъж или жена – който печели това отличие от 2022 г. насам. Тогава Никлас Каул и Джина Люкенкемпер обраха наградите след победите си на Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен.

Биатлонистката Франциска Пройс беше обявена за "Спортистка на годината" на Германия за 2025 г., докато женската щафета на Германия на 4х100 метра, която спечели бронз на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г., завърши на трето място в категорията "Отбор на годината“.

Снимки: Gettyimages