Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Нойгебауер е "Спортист на годината" на Германия за 2025 г.

Нойгебауер е "Спортист на годината" на Германия за 2025 г.

  • 22 дек 2025 | 14:14
  • 290
  • 0
Нойгебауер е "Спортист на годината" на Германия за 2025 г.

Лео Нойгебауер беше коронясан за "Спортист на годината" на Германия за 2025 г. във всички спортове. Това се случи на церемонията по връчването на наградите за спортна личност на годината в Баден-Баден в неделя вечер (21-ви).

25-годишният атлет спечели титлата в десетобоя на Световното първенство по лека атлетика с резултат от 8804 точки. Разликата от 20 точки, с която победи, беше най-малката в историята на шампионата.

Нойгебауер беше обявен за победител, изпреварвайки плувеца на дълги разстояния Флориан Велброк и колоездача Флориан Липовиц. Световният сребърен медалист в маратона Аманал Петрос зае шесто място в гласуването.

"Благодаря на всички. За това са нужни много хора. Тази вечер ще празнуваме подобаващо и ще бъде страхотна вечер“, заяви Нойгебауер.

Като част от церемонията Нойгебауер получи и видеопослание от световния рекордьор на 100 и 200 метра Юсейн Болт, който каза: "Просто исках да те поздравя за наградата. Продължавай да бъдеш топатлетът, който си! Знам колко е трудно това, което правиш.“

Нойгебауер става първият лекоатлет – мъж или жена – който печели това отличие от 2022 г. насам. Тогава Никлас Каул и Джина Люкенкемпер обраха наградите след победите си на Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен.

Биатлонистката Франциска Пройс беше обявена за "Спортистка на годината" на Германия за 2025 г., докато женската щафета на Германия на 4х100 метра, която спечели бронз на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г., завърши на трето място в категорията "Отбор на годината“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Джесика Схилдер е "Спортистка на годината" в Нидерландия за 2025 г.

Джесика Схилдер е "Спортистка на годината" в Нидерландия за 2025 г.

  • 22 дек 2025 | 13:31
  • 254
  • 0
Каралис разкри натоварената си програма за сезона в зала през 2026 г.

Каралис разкри натоварената си програма за сезона в зала през 2026 г.

  • 22 дек 2025 | 13:25
  • 217
  • 0
Маринела Нинева бе наградена като спортист номер 2 на община Дряново

Маринела Нинева бе наградена като спортист номер 2 на община Дряново

  • 22 дек 2025 | 13:20
  • 233
  • 0
Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 12273
  • 64
Кенийци спечелиха последното голямо състезание по крос-кънтри за 2025 г.

Кенийци спечелиха последното голямо състезание по крос-кънтри за 2025 г.

  • 21 дек 2025 | 20:10
  • 385
  • 0
Шруб триумфира на Corrida de Houilles със солово бягане

Шруб триумфира на Corrida de Houilles със солово бягане

  • 21 дек 2025 | 18:44
  • 817
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 12273
  • 64
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 6757
  • 19
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 4499
  • 14
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 8136
  • 7
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 20746
  • 27
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 12906
  • 23