Ван Дер Векен стартира сезона си на родна земя

Медалистката на Люксембург от световни и европейски първенства в зала на 60 метра Патриция Ван Дер Векен, потвърди участието си в дисциплините на 60 и 200 метра на домашния турнир CMCM Indoor Meeting, който ще се проведе на 18 януари.

Ван Дер Векен, която спечели бронзови медали както на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн 2025, така и на Световното първенство по лека атлетика в зала в Нандзин по-рано тази година, ще започне своята кампания в зала на състезанието от Световния тур в зала на World Athletics със сребърен етикет.

Снимки: Gettyimages