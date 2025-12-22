Наполи 0:0 Болоня, двата тима спорят за Суперкупата на Италия

Отборите на Наполи и Болоня играят при резултат 0:0 във финала на Суперкупата на Италия, който се състои в Рияд. Шампионът в Серия "А" търси третия си подобен трофей, докато за носителя на Купата на Италия това е историческа първа възможност за такъв триумф.

Антонио Конте е заложил на абсолютно същия стартов състав след победата с 2:0 над Милан преди няколко дни. Така на върха на атаката отново е поставен Расмус Хойлунд, на когото ще помагат най-вече Давид Нерес и Елиф Елмас. Винченцо Италиано пък е извършил само две промени сред титулярите си след отстраняването на Интер след дузпи в полуфинала. Капитанът Люис Фъргюсън е предпочетен пред Никола Моро, а отляво контузеният Федерико Бернардески е заменен от Николо Камбиаги. Централният нападател обаче си остава същият, а именно Сантиаго Кастро.

Преди началото на мача на терена излязоха редица легенди на Серия "А", за да бъдат почетени от домакините от Саудитска Арабия. Става въпрос за Роберто Баджо, Алесандро Дел Пиеро, Кристиано Виери, Марко Матераци, Леонардо Бонучи, Кристиан Панучи, Чиро Ферара и Винсънт Кандела. В контраст с тази церемония редица места на трибуните останаха празни, най-вероятно заради отсъствието на елиминираните финалисти от миналото издание на минитурнира Милан и Интер.

Неаполитанците започнаха по-активно, като първата им голова възможност дойде в десетата минута, когато шутът на Елиф Елмас мина покрай вратата. Около пет минути по-късно северномакедонецът отново стреля, но далечният му удар завърши в обятията на Федерико Равалия. Първият изстрел на "рособлу" пък дойде в 21-вата минута, когато изпълнението на Йенс Одгор от голяма дистанция завърши далеч от целта.

НАПОЛИ - БОЛОНЯ 0:0



Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Рахмани, Жезус, Политано, Лоботка, Мактоминей, Спинацола, Нерес, Хойлунд, Елмас



Болоня: Равалия, Холм, Хегем, Лукуми, Миранда, Побега, Фъргюсън, Орсолини, Одгор, Камбиаги, Кастро

