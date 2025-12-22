Сидни Маклафлин-Леврон наруши мълчанието за проблемите в леката атлетика

Олимпийската шампионка Сидни Маклафлин-Леврон коментира колапса на веригата Голям шлем на атлетиката, като същевременно отправи по-широки разсъждения за предизвикателствата, пред които е изправен професионалният спорт.

Въпреки че фалиралата верига ѝ дължи 356 250 долара, Маклафлин-Леврон гледа отвъд личната си финансова загуба, за да обърне внимание на системните проблеми, които тормозят професионалната лека атлетика.

В скорошно интервю за Forbes тя призна амбициозната визия зад Големия шлем на атлетиката, която имаше за цел да създаде по-ангажираща и професионална верига от турнири.

"Знам, че тази година Големият шлем на атлетиката се опита да направи нещо по-професионално и мисля, че моделът наистина даде на феновете нещо вълнуващо, което да очакват“, заяви тя.

Стартирала през 2025 г., веригата включваше спирки в Кингстън, Маями и Филаделфия, обещавайки значителни наградни фондове, включително по 100 000 долара за всеки победител в състезанията.

Целта беше да се изгради устойчив интерес у феновете през целия сезон, което е отклонение от традиционния фокус на спорта върху единични, високопрофилни събития като Олимпийските игри. Въпреки това начинанието се срина под тежестта на нарастващи дългове и обяви фалит по Глава 11 в Делауеър.

"Очевидно е, че имаше проблеми с финансовата страна на нещата“, заяви Маклафлин-Леврон, като директно засегна финансовия провал.

Докато Големият шлем на атлетиката не успя да изпълни финансовите си обещания, атлетката посочи други нови лиги, като Athlos на Алексис Оханян, като примери за успешен маркетинг.

Четирикратната олимпийска шампионка обаче подчерта, че само маркетингът не е достатъчен. Тя вярва, че бъдещето на спорта зависи от съчетаването на силни промоционални усилия със стабилна и добре финансирана структура.

"Мисля, че способността да имаме и двете неща – структура и маркетинг – е нещо, което липсва в леката атлетика“, обясни тя.

Маклафлин-Леврон твърди, че спортът вече притежава ключовите съставки за успех: завладяващи атлети и силни истории. Проблемът, отбеляза тя, е липсата на инфраструктура, която да ги представи ефективно.

"Имаме такива звезди и толкова много невероятни истории, които могат да бъдат проследени. Мисля, че в момента ни липсва тази инфраструктура, за да го организираме добре“, каза тя.

Световната рекордьорка на 400 метра с препятствия посочи няколко критични нужди, включително устойчиво финансиране чрез спонсорства и, най-важното, достъпни телевизионни договори.

"Трябва хората да могат да гледат тези събития... Защото, когато знаят, че се излъчва, както по време на Олимпиадата, те обичат леката атлетика. Това е един от най-гледаните спортове. Просто не мисля, че имат достъп до нас в момента.“

Този проблем с достъпността се илюстрира от Диамантената лига, водещата годишна верига в спорта, която е продала повечето от правата си за излъчване на живо на абонаментната услуга FloTrack.

Този модел с платен достъп ограничава зрителската аудитория и пречи на спорта да достигне до по-широка публика по безплатните телевизионни канали.

Снимки: Gettyimages