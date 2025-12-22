Популярни
90% от "Армията" вече е с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
Строежът на новия стадион на ЦСКА продължава и в предпразничните дни. От последните кадри, заснети с дрон и разпространени в сайтовете за видеосподеляне, се вижда, че на 90% козирката на новото съоръжение на "армейците" е положена - остава само пространството между сектор "А" и сектор "Б".

Така скоро стадион "Българска армия" ще стане първият в столицата с трибуни, изцяло покрити с козирка. Очакванията се, че новият дом на "червените" ще е готов до есента на 2026 г.

