Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

Световният рекордьор в мятането на диск Миколас Алекна и олимпийската шампионка в същата дисциплина Валари Алман спечелиха диамантените трофеи за 2025 година. Алекна триумфира при мъжете с постижение от 68.89 м, което регистрира в трети опит. Словенецът Кристиян Чех завърши втори с 67.18 м, а олимпийският шампион от Париж 2024 Роджи Стона се нареди трети с 67.06 м.

При жените Алман се наложи с резултат от 69.18 метра, който постигна в четвъртия си опит. Второто място в Цюрих тази вечер зае Йоринде ван Клинкен (Нидерландия) с 67.15 м, а тройката оформи кубинката Яйме Перез с 66.08 м.