Пореден и последен обрат: Милан – Комо няма да се играе в Австралия

Идеята мачът между Милан и Комо от 24-тия кръг на Серия "А" да се проведе в Пърт окончателно пропадна. Това стана ясно от общо официално изявление на италианската лига и правителството на Западна Австралия. Като причини за това развитие се посочват „финансови рискове, които не могат да бъдат смекчени, обременяващи условия за одобрение и усложнения в последния момент извън контрола на организаторите“.

Както е известно, още преди месеци сериозно се заговори за възможността Милан – Комо да се превърне в първия официален шампионатен мач от европейско първенство, който да се проведе извън държавните граници. Причината беше, че двубоят, планиран за 8 февруари, ще съвпадне с откриването на Зимните олимпийски дни, което е именно на „Джузепе Меаца“ само два дни по-рано. През последните седмици настъпиха различни обрати, като преди няколко дни президентът на Серия "А" Енцо Симонели увери, че все пак мачът наистина ще се изиграе в австралийския град.

OFFICIAL: MILAN–COMO IN AUSTRALIA CALLED OFF.



The League's statement: "The burdensome additional conditions imposed by the Asian Football Confederation (AFC) to authorize the match could not be met without financial risks for the Government of Western Australia and for the…

Днес обаче стана ясно, че плановете за този вариант окончателно са пропаднали. В изявлението се посочва, че предложението за преместването на мача в чужбина е получило одобрението на всички 20 отбора от Серия "А", Италианската футболна федерация и УЕФА. Въпреки това усложненията са дошли от Азиатската футболна конфедерация. Оттам са поставили обременяващи условия, чието изпълнение е поставило финансови рискове пред Серия "А" и правителството на Западна Австралия, като тези две страни безуспешно се опитали да преодолеят всички пречки за организирането на подобен исторически двубой.

Вицепремиерът и спортен министър на Западна Австралия Рита Сафиоти коментира злощастното развитие на тази инициатива: „Нашето правителство работеше тясно с Милан и Серия "А", като имахме пълна увереност, че този световен прецедент щеше да се случи в Пърт. Това е разочароващо, но и правилно решение. Нямахме намерение да изложим Западна Австралия на неприемливо ниво на риск. Този проект беше в процес на 12-месечна работа, като направихме всичко възможно да го осъществим, но футболната политика, юридическите проблеми и бюрокрацията ни възпрепятстваха.

Нямаше наръчник за това, защото не се беше случвало никъде по света преди това. Ние се захванахме с този проект заради огромните икономически ползи за нашия щат и начина, по който щеше да помогне за развитието на играта в Австралия. Важно е да се отбележи, че нито бяха направени плащания, нито Западна Австралия е загубила неща, нито е било постигнато споразумение. Знаем, че за Пърт се говореше както никога досега в големите глобани медии и европейските футболни среди през последните шест месеца, което е страхотна публичност за нашия щат и за репутацията ни за приемането на събития от световна класа. Взаимоотношенията ни със Серия "А" и Милан са по-силни от всякога и искам да потвърдя техния професионализъм и доверието им в Пърт и Западна Австралия през целия процес“.

𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄: 𝐒𝐀𝐋𝐓𝐀𝐓𝐀 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍-𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐓𝐇



Comunicato congiunto di Lega di Serie A e Western Australia: Milan-Como non si giocherà in Australia a Perth il prossimo 8 febbraio

Шефът на италианската лига Симонели също обсъди взетото решение по тази тема. „Въпреки факта, че Серия "А" следваше пунктуално и коректно сложния процес по одобрение, който продължи над 12 месеца; получи съгласието на участващите клубове, асамблеята на Серия "А", федералния съвет на Италианската футболна федерация, УЕФА, Футболна Австралия; дори прие много съмнителните спортни условия, поставени от Азиатската футболна конфедерация, заради ескалацията на по-нататъшни неприемливи искания, направени през последните няколко часа от АФК към Австралийската футболна федерация и впоследствие към правителството на Западна Австралия и Серия "А", стана невъзможно да се изиграе мача Милан – Комо в Пърт на 8 февруари. Докато изразяваме разочарование от резултата на този проект, оставаме твърдо убедени, че този завършек е пропусната възможност за развитието на италианския футбол на международно ниво, което също така лишава мнозина чуждестранни фенове на Серия "А" от мечтата им да изгледат мач на любимия им отбор на живо“, заяви президентът на първенството.

Снимки: Gettyimages